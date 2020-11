Bevonja a kormány a hadsereget a közrend és a kijárási tilalom fenntartásába

Nem mehetnek óvodába, bölcsődébe a gyerekek, ha szüleik koronavírussal fertőzöttek –közölte az országos tisztifőorvos az Operatív törzs tájékoztatóján.

Kiss Róbert az Operatív törzs szerdai tájékoztatóján emlékeztetett arra, hogy kedden az Országgyűlés 90 napra meghosszabbította a veszélyhelyzetet. (Az alezredes ismertette a hatályos rendelkezéseket is, amelyről itt írtunk bővebben.) Így mától életbe lépett az éjszakai kijárási tilalom, illetve a köztéri maszkviselés. "Ez utóbbit az önkormányzatok szabályozzák részletesen, a kijárási tilalom alól a munkavégzés ad felmentést, de azt igazolni kell. Kutyát is lehet sétáltatni a lakóhely 500 méteres körzetében" – közölte. Újra felhívta a figyelmet a maszkviselésre fontosságára, és arra is, hogy az ismételt szabályszegőkkel szemben kiszabott bírság maximális összege elérheti az 500 ezer forintot. A sajtótájékoztatón Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta, hogy a maszkviseléssel nem a rendőrnek teszünk szívességet, a szabályszegés ellen a bírság és a jogszabály nyomatékot ad ennek. Megerősítette, hogy újabb 3945 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 122 863-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 101, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 2697-re emelkedett. 28 808-an már meggyógyultak, az aktív fertőzöttek száma 91 358 fő. Kórházban 6352 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 473-an vannak lélegeztetőgépen – mondta. Müller Cecília megjegyezte, hogy a komoly szövődmények továbbra is többnyire idős, krónikus betegeknél jelentkeznek. A valódi halálok maga az alapbetegség, de a koronavírus-fertőzés társbetegségként ronthatja az állapotukat. Látható azonban, hogy fiatalabb áldozatok is vannak, az új elhunytak életkora 31-től 97-ig terjedt.

Hangsúlyozta, hogy rendkívül fontos most a szabályok betartása és a nagyfokú fegyelem. Elmondta, a maszk kölcsönös védelmet jelent, mert a fertőzöttet, illetve a környezetét is védi.

Az egészségügyi rendszerrel kapcsolatban a tisztifőorvos ismét felhívta a figyelmet arra, hogy az adatok folyamatosan nőnek, ezért kell csökkenteni az egészségügy terhelését. Az elektív beavatkozások halasztásával a kapacitást bővítik, hogy az egészségügyi ellátórendszer működőképes maradjon.

Megjegyezte, hogy az idős, egyedül élő rokonokra fordítsunk figyelmet, hogy az elszigetelődést is könnyebben viseljék. Javasolta, hogy hívjuk őket gyakrabban, vásároljunk be nekik, de figyeljenek a lelki egészségükre is. Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára az éttermek, szabadidős létesítmények bezárásáról beszélt. Közölte, hogy a korlátozások a világ többi országában is nehézséget okoznak az ágazatoknak. Emlékeztetett arra, hogy az intézkedések 30 napig vannak érvényben , de például a vendéglátást adókedvezménnyel is segítik. Emellett bértámogatást is ad a kormány, a munkavállaló bruttó bérének 50 százalékát. Ehhez az kell, hogy a dolgozókat ne bocsássák el a cégek, kapják is meg a fizetésüket. A kérvényt a megyei, illetve a fővárosi kormányhivatalokhoz kell benyújtaniuk a cégeknek. A vendéglátásban további könnyítésről döntöttek. Így a házhozszállítás adminisztratív terheit csökkentik, és a taxisok is bevonhatóak a szállításba. A szálláshelyek szolgáltatóinak az állam a november 8-ig történt foglalásokat, azok 80 százalékát megtéríti. Ennek szintén az a feltétele, hogy a munkavállalókat ne bocsássák el, és a dolgozók megkapják a fizetésüket. Kijelentette, hogy a korábbi gazdaságvédelmi intézkedésekkel együtt több mint egymillió munkahelyet sikerült megvédeni. Gál Kristóf, az ORFK szóvivője felhívta a figyelmet, hogy a koronavirus.gov.hu oldalról letölthető az igazolási minta, amely a kijárási tiltás alól ad felmentést.Arra a kérdésre, hogy a rendőrség győzi-e az egyre sokasodó karanténok ellenőrzését, Kiss Róbert azt válaszolta, hogy azokat tavasz óta végzik. Az elmúlt napon pedig 16 345 helyszíni ellenőrzés történt, és 5190 hatósági karantén rendeltek el. Így jelenleg 36 492 karantén van az országban. Müller Cecília elmondta, hogy a gyerekek nem mehetnek óvodába, bölcsődébe, ha szüleik koronavírussal fertőzöttek. Ha tünetmentesek, tíz nap után elhagyhatják a karantént. Ha valakinél felmerül a koronavírus gyanúja, akkor nem kaphat influenza elleni védőoltást, ugyanis alapszabály szerint akut megbetegedésben szenvedő személyt nem oltunk. Kontaktszemélyeknek sem javasolt a karantén ideje alatt az oltás, mivel róluk akkor még nem tudható, hogy elkapták-e a fertőzést. Ha felszabadulnak a karantén alól, akkor ismételt orvosi vizsgálat dönt a védőoltásról. Légúti tünetekkel rendelkező személyt nem oltanak be. Be lehet menni addig egy étterembe, amíg elvitelre átvesszük az ételt. A járvány kezdete óta az összes regisztrált koronavírusos fertőzött három százalékát az egészségügyi dolgozók tették ki. Ez az országos tisztifőorvos szerint rendkívül kedvező arány, és azt is mutatja, hogy jól alkalmazzák a védőeszközöket.