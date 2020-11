„Ez nem a vég” – Lelkesen vágnak neki az SZFE hallgatói az ellenállás új szakaszának

Erről Milovits Hanna, a Hallgatói Önkormányzat alelnöke beszélt lapunknak.

Hetvenegy nap után megszűnt a blokád a Színház-és Filmművészeti Egyetemen. Az oktatás azonban digitálisan tovább megy. Vidnyánszky Attila kuratóriumi elnök arról beszélt, hogy február elsejétől új helyszíneken kezdődne meg a tanítás. Kuratórium közeli forrásból úgy tudjuk, hogy erről még csak tárgyalások folynak, megállapodás nem született. A hallgatók kedd este kiköltöztek a kollégiumból és a hírek szerint az épületben rendet hagytak maguk után. Hogyan folytatódik a tanév? A kormány döntésének értelmében minden felsőoktatási intézményben online folyik az oktatás, ez így van nálunk is. Az az intézkedés, amit meg akartak hozni a félév ellehetetlenítésére, jogtalan, és nem áll a fenntartó jogában meghozni ezt a döntést, emiatt nem szakadhat meg nálunk az oktatás: átalakul online változatba, ahogy tavasszal is. Eközben megmaradnak a fórumaink, online folytatjuk az eddigieket. Minden kreatív ötletünket, energiánkat, tudásunkat latba vetjük. Miként lehet digitálisan ellenállni? Az majd kiderül. Szerencsére filmes egyetem vagyunk, így mindenféle technikai és tudásbéli lehetőség a birtokunkban van. Nehéz volt döntést hozni arról, hogy elhagyják az épületet? Egyáltalán nem. Végre egy felelős döntést hozott a kormány a járványüggyel kapcsolatban, nagyon is ünnepeljük, hogy ez megtörtént mindannyiunk egészségének érdekében. Hogyan érintette a hallgatókat a kollégium azonnali elhagyása? Ez nehéz kérdés, mivel vannak határon túli hallgatók is, és afölött még mindig nincs egység kimondva, hogy például minden színházi próbának is meg kell-e szűnnie. Van, aki abban a nehéz helyzetben van, hogy kötik még munkák ide, Pestre, viszont ki kell költözni a kollégiumból. Van olyan osztály, ahol próbálják megoldani ezt egymás között, egymást segítve. Van arra vonatkozó elképzelés, hogyan lehet elismertetni az egyetemisták jelenlegi tantárgyait? Ez az Oktatási Hivatalon múlik. Benyújtottuk azt a hatszáz oldalas dokumentációt, amiben minden szükséges irat, bizonyíték szerepel arra vonatkozóan, hogy zajlott az oktatás szeptember óta. Ez egy felsőoktatási intézmény, amely az oktatás közfeladatát látja el. Ha ez nem történik meg, akkor nem működik az intézmény azért, amiért hivatott létrejönni. Ezért is nonszensz, hogy a blokádra hivatkozva akarják ellehetetleníteni a félévet. Miután Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter elutasította a hallgatók meghívását a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával közösen tervezett tárgyalásra, tesz további lépéseket a hallgatóság azért, hogy felvegye vele a kapcsolat? Nekünk továbbra is a minisztériummal van dolgunk, hiszen ő a felelős a jelenlegi helyzetért, és ő az a legitim szerv, akivel tárgyalni tudunk. Ezután is megteszünk mindent azért, hogy létrejöhessen az egyeztetés. Jelenleg is változatlan a hallgatói egység? Igen. Addig folyik a közös ellenállás, amíg a követeléseinket nem teljesítik. Milyen a hangulat? Együtt vagyunk, és azon gondolkodunk, hogy folytatjuk tovább. Ez nem a vég. Nyilván, egy szakasznak a vége, de jön egy újabb szakasz, aminek lelkesen megyünk neki. Mi történik, ha február elsejéig sem lesz érdemi előrelépés a kuratórium részéről? Addig folytatjuk a blokádot, amíg a követeléseinknek nem tesznek eleget, amíg az egyetem vissza nem kapja az autonómiáját. Ezt ott folytatjuk, ahol tudjuk. Az, hogy innen kiköltözünk kizárólag a járványhelyzet miatt van. Az épület nem az egyetem. Ez igaz. Az egyetem a hallgatók, tanárok, dolgozók közössége. Az pedig egységes, és folytatja az ellenállást.



Az új generáció kreatív Vannak a tiltakozásnak online formái – például emailek tömegével leterhelni egy szervert, honlapot feltörni –, de az egyetemfoglalás direkt akció volt, amely megszakította a napi rutint, és ezzel tudott közvetlen nyomást gyakorolni a döntéshozókra, illetve felhívni a közvélemény figyelmét – válaszolta a Népszava az SZFE-s hallgatók online blokádjával kapcsolatos kérdésére Mikecz Dániel, a Republikon Intézet munkatársa. A kutató szerint a közösségi média használatával is sokkal nehezebb lesz ezután közvetíteni az ellenállást a valós fizikai történések képei, videói nélkül. – A 30 napos lezárás után vizsgaidőszak, karácsony következik, ezért azt gondolom, hogy az SZFE sokáig nem lesz a figyelem középpontjában. Az új félév februári kezdete adhat apropót a folytatásra, ám a kívülállók eredményorientált türelmetlensége akadályozhatja azt. Az azonban nem elképzelhetetlen, hogy lesz Márciusban újrakezdjük, hiszen a történelmi hagyományokra épülő szokásos tavaszi mozgósításra több ügy is felfűzhető, így az SZFE-é is – jósolja Mikecz Dániel. Ami a tüntetéskultúra SZFE-sek által elindított változását illeti, lehűti az optimista kedélyeket. – A kreativitás és az új generáció megjelenése nem újdonság, egy évvel ezelőtt a klímatüntetéseken még fiatalabbak vettek részt, és a 2012-es hallgatói tüntetéseken is fiatalok demonstráltak új eszközöket használva. Az ellenzéki közvélemény számára üdítő, ha fiatalokat lát, a tiltakozás pedig kultúrát, oktatást érintő üggyel kapcsolatos – ilyen volt a CEU, az MTA vagy az oktatás – hiszen sokan érzik úgy, hogy igazuk van. Ráadásul igazolja azt az ellenzéki keretezést is, amely szerint a plebejus, kultúraromboló Fidesz szemben áll az értelmiségiekkel – mondja végezetül Mikecz Dániel politológus, mozgalomkutató. (Hompola Krisztina)