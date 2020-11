Orbán: Tömeges oltásban legkorábban április-májusban lehet bizakodni

Példátlan egységbe tömörültek a fővárosi önkormányzatok.

A települési önkormányzatok vezetőinek pár óra alatt kellett átállniuk a rendeleti üzemmódra és a 10 ezer fő feletti településeken rögvest döntést is kellett hozniuk a közterületi maszkviseletről. Az éjszaka közepén megjelent kormányrendelet – szemben a miniszterelnök előző esti bejelentésével , amely általánosságban a közterületi maszkviselés elrendeléséről szólt – teljes egészében a polgármesterekre testálta a szabályozást. Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere abszurdnak nevezte , hogy a fővárosban ezt a felelősséget 23 kerületi polgármesterre terhelték, mert így szinte lehetetlen a városra egységes szabályozást megalkotni. A városvezetés mindenesetre a járványvédekezés hatékonyságának növelése érdekében egyeztetett az ellenzéki kerületekkel. Meglehetős sikerrel jártak. A közös veszély végül nem csak az ellenzéki, de néhány kormánypárti polgármestert is közös platformra terelt. A cikkünk megjelenéséig nyilvánosságra került kerületi szabályozások – I., II., III., VI., VII., IX., XI, XIII., XIV., XIX., XX., XXI., XXIII. – az összes közterületre kötelező maszkviselést írnak elő a hat éven felüliek számára. Ez alól csak a parkok, erdők és egyéb zöldfelületek jelentenek kivételt. De Baranyi Krisztina, ferencvárosi polgármester külön ajánlásában ezekben a városrészekben is maszkviselésre kérte a városlakókat. Horváth Csaba, Zugló polgármestere is ezt ajánlja, illetve arra kéri az embereket, hogy a társasházak közös területein is hordják a maszkot. A vészhelyzet kihirdetése okán a maszkviselésről a polgármesterek a testületek összehívása nélkül döntöttek, méghozzá többen közülük nagyon gyorsan. A koronavírus fertőzésen átesett csepeli polgármester, Borbély Lénárd az elsők között hirdette ki a kötelező maszkviselésre vonatkozó szabályokat, amely a kerület valamennyi közterületén érvényes. Bezártak a közösségi és játszóházak és az idősklubok is, nem nyílik meg a jégpálya és maszkot kell hordani a piacon is. A szigorú szabályozás mellett döntött a XVII. kerület is, de a többi kormánypárti polgármester egyelőre nem követte a példáját. Hegyvidék egyeztet, az V. és a XXII. kerület pedig néma. A XVI. kerületben csak bizonyos intézmények, például bölcsődék, óvodák, rendelők, üzletek és templomok bejáratától számított 15 méteres körön belül kell maszkot hordani. Az első között döntött Szaniszló Sándor XVIII. kerületi polgármester, aki a többségtől eltérően nem csütörtöktől, hanem azonnali hatállyal hirdette ki a maszkviselést előíró rendeletet, amely alól csak a három kiserdő jelent kivételt. – Nem látom értelmét annak, hogy különböző köröket rajzoljunk az iskolák, idősotthonok vagy éppen más közintézmények köré. A vírust úgysem érdekelnék ezek a képzeletbeli határok – magyarázta lapunknak a teljes körű kötelezést Őrsi Gergely II. kerületi polgármester, aki egyúttal azt is hozzátette: egyszerűbb és hatékonyabb lett volna, ha a kormányrendelet az egész városra előírja a kötelező közterületi maszkviselést, hiszen Budapesten több olyan csomópont is van, ahol több önkormányzat illetékes, így például a négy önkormányzat metszéspontjában lévő Széll Kálmán tér, ahol furcsa lenne, ha egyik szegletben kötelező lenne a maszk, a másikban meg nem. Őrsi ezért is tartotta fontosnak, hogy minden fővárosi önkormányzat egységesen szabályozzon. De akadtak azért megfontolva haladók is. Hegyvidék és Józsefváros önkormányzata például a rendeletalkotás előtt járványügyi, egészségügyi, szociális szakemberekkel egyeztetett. Mint Szili-Darók Ildikó, a koronavírus-fertőzés miatt még mindig kórházban ápolt Pikó András józsefvárosi polgármester helyettese kiemelte, hogy az önkormányzatokat úgy állították kényszerpályára, hogy előtte egyáltalán nem egyeztettek velük. A kerület elsősorban szakmai kérdésként kezeli a járványügyi védekezést, ezért kérdezi meg erről a szakembereket. Még nem alkotott rendeletet Budavár önkormányzata sem, de a Népszava kérdésére azt válaszolták, hogy a kerület is csatlakozik az egységes fővárosi szabályozáshoz. Újpest önkormányzata viszont lakossági konzultációt indított a kérdésről. Az ellenzéki kerületek abban is egységesek, hogy nem zárják be a kutyafuttatókat és a játszótereket. Baranyi Krisztina szerint addig nyitva maradnak, amíg a bölcsődék és az óvodák is, de folyamatosan figyelik ezeket, és zsúfoltság esetén lépni fognak. Azt is fontolgatják, hogy ismét kézfertőtlenítőket helyeznek ki ezeken a területeken. Az ellenőrzés a kormányrendelet értelmében a rendőrség és a honvédség feladata, de már a tavaszi hullám idején is érezhető volt el, hogy elkél a segítség. Terézváros ezért a rendészeit is felkéri az ellenőrzésre – válaszolta a Népszavának Soproni Tamás polgármester. A XVIII. kerület a közterület-felügyelőit küldi ki, míg Ferencváros ezeken felül a parkolóőröket is beveti. A IX. kerületben egyébként ingyenes maszkokat juttatnak el a kerületben élőkhöz, ezzel is segítve a szabálykövetést. A kerület ezenfelül tesztekre költi szinte az összes megmaradt pénzét. A kormányrendelet ugyanis kötelezővé teszi a heti tesztelést a bölcsődékben, az óvodákban és a szociális területen, de az nincs benne a rendeletben, hogy ezt ki és milyen forrás terhére végzi majd el. Baranyi Krisztina az eddigi gyakorlatból kiindulva tart attól, hogy ez a feladat is sz önkormányzatokra marad. A közterületi maszkviselésről szóló önkormányzati rendeletek kiadásának határidejével kapcsolatos kérdésünkre a Kormányzati Tájékoztatási Központ azt válaszolta, hogy a polgármestereknek a jogszabályok szerint haladéktalanul cselekedniük kell. Az ellenőrzés pedig a rendőrség dolga.