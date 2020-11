A kormány a gyógyszerellátás szabályait is átírta

A látogatási tilalom ellenére biztosítani kell ezt a kórházaknak.

- írja a Telex egy olyan levélre hivatkozva, amelyet november 10-én küldött szét a kórházak vezetőjének az országos tisztifőorvos. Müller Cecília tájékoztatása szerint "a betegek kapcsolattartási jogának korlátozása számos panaszt okozott" az intézményekben, ami a látogatási tilalomra vezethető vissza. Utóbbi persze továbbra is él, de ez alól lehet pár kivétel. Ennek értelmében a Covid-osztályon a súlyos állapotú, végstádiumú beteg ember mellett ott lehet az általa megjelölt hozzátartozója. Aki gyerekként kerül kórházba, annak a szülője is mellette lehet, illetve a szülő nő mellett vajúdás és szülés alatt az általa megjelölt felnőtt is jelen lehet. Az országos tisztifőorvos a levélben külön kitér a végstádiumú betegekre is. A kórháznak kell védőfelszerelést adni a hozzátartozónak és lehetővé kell tenni, hogy folyamatosan mellette legyenek és elbúcsúzhassanak tőle.