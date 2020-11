Gera Zoltán is tagja lesz a válogatott szakmai stábjának

Barcelona után Magyarországon is bemutatják azt a húszládányi relikvia gyűjteményt, amely Puskás, Czibor, Kubala és Kocsis emlékét eleveníti fel.

A barcelonai magyar főkonzul két évvel ezelőtt a Puskás Intézettel közösen szervezett egy világviszonylatban is egyedülálló kiállítást, amely a magyar labdarúgás legnagyszerűbb időszakának legnagyszerűbb hősei előtt tisztelgett. Dr. Kovács Barnabás a Kubala Emlékév ötletgazdájaként a diplomáciai munkán messze túlmutató lelkesedéssel vett részt az organizációban, amelynek eredményeként 2017-ben megnyílhatott a város feledhetetlen labdarúgója előtt tisztelgő kiállítás. Az esemény megérintette az FC Barcelona iránt elkötelezett sokadalmat is, mert a megnyitó után jelentkezett az akkori főkonzulnál a klub egyik szurkolói klubjának elnöke. „Visszautasíthatatlan ajánlatot tett, ugyanis azt állította: elvisz egy Barcelonától másfél órányira lévő kis faluba, ahol egy garázsban soha nem látott Kubala-ereklyéket őriz egy férfi. Hittem is neki, meg nem is, de belementem az utazásba” – emlékezett a kezdetekre Kovács Barnabás. Akinek legnagyobb megdöbbenésére még a vártnál is jobban leesett az álla a csodálkozástól. A vendégszerető mediterrán népeknél azonban másképp megy az idegenek fogadása, neki például a gyűjtemény megtekintése előtt a helyi kocsmában kellett kezdenie. „Kérdezték, mit ennék reggelire, mondtam, természetesen ugyanazt, amit ők. Hoztak is babot, véres hurkát, szalonnát meg pálinkát. A pálinkát, babot és a szalonnát felvállaltam. Nagy küzdelem volt, de a célért elviseltem” – tudtuk meg, hogy a felfedezők áldozathozatala a huszonegyedik században sem ismer határokat. A falusiak azonban megneszelték, hogy egy idegen, ráadásul egy főkonzul érkezett hozzájuk, ezért tódultak a vendéglátóipari üzemegységbe és különböző, természetesen magyarokhoz köthető sztorikkal szórakoztatták a főkonzult. Kiderült, a gyűjtemény őrző idős férfi egykoron Kubala László teniszpartnere volt, miután a Barcelona klasszisa visszavonult az aktív labdarúgástól. Amint mondta, a tenisz utáni fáradalmakat évekig közösen pihenték ki, ami esetükben azt jelentette: a kor egyik legnagyobb hatású labdarúgója megtanította fröccsözni. Amiért a mai napig hálás az öregúr. „Kinyitotta a garázsajtót és megérintett a sporttörténelem, nagy becsben őrzött dokumentumokat, mezeket, meghívókat, labdákat, útleveleket, kinevezéseket, köszönő leveleket tett elém” – elevenítette fel első érzései Kovács Barnabás. Ezután rávette Josep Maria Bartomeu-t, a Barcelona elnökét, hogy a magyar futball hagyatékát kezelő Balogh Balázzsal (a kiállítás társszervezőjével) a leghíresebb magyar nevét viselő sállal fotózkodjon a katalán VIP páholyban egy meccs előtt. „Ez azért volt bravúr, mert a sálon Puskás neve szerepelt, ami madridos múltja miatt annyira nem ünnepelendő Barcelonában. Hogy vajon fordítva is lehetett volna, és Perez, a Real elnöke valaha Kocsis-sálat vett volna a nyakába, hát aziránt egyelőre erős kételyeim vannak, de csak addig amíg meg nem ismerkedünk személyesen” – mondta optimistán Kovács Barnabás. A két klub, a Barcelona és a Real Madrid történelmi szembenállása nemigen kedvezett a magyar ötletnek, hogy egy közös kiállításon szerepeljen a nagy négyes. Mindenesetre találkoztak a Barcelona veterán játékosait tömörítő szervezet elnökével (AJB), ám Ramon Alfonseda az ötletet hallván elég fagyosnak tűnt, és mogorván közölte: „Ez itt az FC Barcelona. Ez Barcelona. Semmilyen propaganda nem lesz itt a Real Madridnak és játékosának, Puskás Ferencnek sem” – dörögte. Később mégis megenyhült, közölte: „Egyetlen esetben lehetséges, hogy Barcelonában megnyíljon a Magyar Labdarúgás Aranykora Kiállítás. Ha a plakátokon és a tematikában is ábécésorrendben haladunk: Czibor, Kocsis, Kubala, Puskás.” Ilyen előzmények után két évvel ezelőtt nyílt meg a legendás négyes emlékét ápoló kiállítás Barcelonában. Kovács Barnabásnak két dokumentum hiányzik még a gyűjteményből, amely egyelőre a gyűjtőnél van: Kubala László paraguayi szövetségi kapitányi kinevezése, illetve 1947-ben kiállított menekültigazolványa: Kubala akkor Olaszországban kapott ilyen útlevelet, amely híven tükrözi, hogy honnan jutott egészen hihetetlen magasságokba Barcelona kedvence. A húsz ládányi relikvia, amely a Kubala és Puskás mellett Czibor Zoltán és Kocsi Sándor személyes tárgyait, dokumentumait is felvonultatja, az eredeti tervek szerint a Magyar Labdarúgás Napján mutatták volna be itthon. Ezt a pandémia miatt elrendelt kormányzati intézkedések egyelőre felülírták, de a szervezők eltökéltek, amint erre lehetőség nyílik, a nagyközönség is élvezheti a gyűjteményt. „Történelmi személyiségek voltak, akik egy korszakot határoztak meg, és egy nehéz korban sugalltak pozitív életérzést. Nem ismertem személyesen a nagy négyes semelyik tagját, de a dokumentumokból, visszaemlékezésekből leszűrhettem a legfontosabb tulajdonságukat: bárhová sodorta őket az élet, vidám emberek voltak egész életükben.”