Százezer forint jutalmat kapnak a budapesti idősotthonok és hajléktalanszállók dolgozói decemberben

Erre a főváros közel 300 millió forintot szán.

A fővárosi önkormányzat 100 ezer forintos külön juttatással ismeri el az idősotthonaiban és hajléktalanszállókon dolgozók rendkívüli áldozatvállalását a koronavírus-járvány második hulláma idején, az erről szóló előterjesztést a szociális munka napján jelentették be – derül ki a Főpolgármesteri Hivatal közleményéből. Kiemelik, hogy „Budapest szociális intézményeinek munkavállalói a járvány második hulláma idején is rendkívüli helytállást tanúsítanak, a szokásosnál is nagyobb odafigyeléssel és türelemmel, hatalmas kitartással végzik áldozatos munkájukat a budapesti idősekért és hajléktalanokért”. A jutalomban a fővárosi fenntartású szociális otthonok minden munkavállalója, több mint 2500 munkatárs részesül, erre a főváros közel 300 millió forintot szán. Hozzáfűzik, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata fenntartásában működő idősotthonokban és a hajléktalanszállókon a járvány második hullámára már nyáron megkezdődött a felkészülés, az intézmények követték a főpolgármester által augusztusban kiadott kilencpontos fenntartói utasítást. „A szociális intézményekben dolgozók munkaterhei most ősszel ismét rendkívül megnövekedtek, a gyakran létszámhiánnyal küzdő szociális otthonok helyzete a második hullám idején sem könnyű. Ráadásul a kormányzat a járvány kirobbanása óta nem nyújtott támogatást a szociális szféra munkavállalóinak annak ellenére, hogy tudatában van annak, hogy munkájuk milyen nagy társadalmi hasznossággal bír” – írják a közleményben.