A Klubrádiót nyíltan diszkriminálták

Miközben a kancelláriaminiszter tárgyalásokat ígért, a kamarának küldött újabb levélben elodázná az egyeztetéseket a kormány – tudta meg lapunk.

A kirendelési szabályoknál el tudják fogadni a Magyar Orvosi Kamara (MOK) 8 pontos javaslatát, és a másodállásnál is megengedők lesznek – erről beszélt Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a csütörtöki kormányinfón. Szerinte az egészségügyiek jogállásáról szóló törvény lehetőséget ad a kormánynak arra, hogy az összes vitás kérdést rendeletben szabályozza, ezek kidolgozása során pedig a MOK, és más érdekképviseletek véleményére hagyatkoznak majd. Mint mondta, megengedőek lesznek a másodállások ügyében, a többletmunka-vállalás lehetősége automatikus lesz az orvosok számára, „de a betegek és kórházak is joggal várják el, hogy a napi munkaidejét az állami intézményben töltse el az orvos”. Emlékeztetőül: az orvosok béremelését megalapozó új szolgálati törvényben olyan részek is szerepeltek, amelyekről a kormány nem egyeztetett, és jókora felháborodást váltott ki az ágazatban. Ezek közé tartozott például az, hogy másodállást csak külön engedéllyel vállalhatnának egészségügyi dolgozók, és békeidőben is átvezényelhetők lényegében bárhová, ahol szükség van rájuk. Gulyás Gergely tegnap közölte azt is , hogy Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója levelet ír Kincses Gyulának, a Magyar Orvosi Kamara elnökének, amiben azt kéri, tárgyaljanak az orvosok jogállásáról szóló törvény részletszabályainak kialakításáról. A levél időközben el is készült, de az mást tartalmazott, mint amit Gulyás ígért – derült az orvosi kamara Népszavának küldött válaszából. A testület szerint ugyanis a kommunikációs igazgató arról tájékoztatta őket: a jogszabályok normaszövegén még dolgozik a kormány és csak ennek lezárulása után fog egyeztetni a kamarával a kritikus pontokról. Kérdés, hogy mikor, és mennyit időt szánnak erre, hiszen 18-án, azaz öt nap múlva hatályba lép a törvény. A köztestület továbbra kritikus pontoknak ítéli a törvény szövegében a kirendeléssel, a másodállások szabályozásával, a jövedelem egyéb – például a túlmunkára, végkielégítésre vonatkozó – elemeit és a kollektív munkavállalói jogok kérdéseit. Szerintük minimum ezekről kellene tárgyalniuk. Hozzátették: a MOK szeretné, ha mielőbb megnyugtató válaszok születnének a fenti problémákra, mert szeretnék teljes erejüket és figyelmünket a járvány elleni védekezésre koncentrálni. Hollik István néhány napja az ATV egyik esti műsorában azt mondta: minden orvos biztos lehet abban, hogy őket az egész változás csak pozitívan fogja érinteni. A Fidesz kommunikációs igazgatója akkor ott arról beszélt, hogy jelenleg is zajlanak a tárgyalások a részletszabályozásról, és meg is fognak egyezni. A vezényléstől a magánpraxis és a kórházban elvégzett munka összehangolásáig mindenben lesz megállapodás – tette hozzá Hollik. Az átdolgozott törvényjavaslat vissza fog kerülni az országgyűlés elé – mondta a szóvivő. A nyilatkozat után az orvosi kamara elnöke, Kincses Gyula levélben jelezte Hollik Istvánnak, hogy október hatodika óta, amikor a parlament elfogadta az új jogállásról szóló törvényt, semmilyen egyeztetés nem történt, noha azt változatlanul szükségesnek tartják. A köztestület a szavazás óta számlálót működtet a honlapját, ezzel is jelezve, hogy még hány nap van hátra a jogszabály életbe lépéséig. A helyzet meglehetősen kritikus, a kamara ugyanis több mint ötezer olyan nyilatkozatot gyűjtött össze, melyben az orvosok azt állítják: ha a törvény számukra kedvezőtlen passzusai nem változnak meg, nem írják alá az új munkaszerződéseiket. Ugyanennyi aláírást megtagadó nyilatkozata van az Összefogás az egészségügyiért akciócsoportnak, melybe öt ágazati szakszervezeti szövetség fogott össze. Ha nem írják alá majd a munkaszerződésüket, akkor az azt jelenti, hogy nem dolgoznak tovább közfinanszírozott intézményben.