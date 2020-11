Ellehetetlenül Budapest zöldség- és gyümölcsellátása - Karácsony Pintérhez fordult

A lelkész közlése szerint viszonylag jól van.

Iványi Gábor is elkapta a koronavírust, két tesztje is pozitív lett – tudta meg a Hírklikk . A Magyar Evangéliumi Testvérközösség vezetője és felesége is megfertőződött, jelenleg otthon vannak karanténban. A lelkész a portál érdeklődésére közölte, hogy viszonylag jól van. A klasszikus tüneteket nem produkálja, de láza van.