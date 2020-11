Orbán "laborjában" lakat kerül a bevásárlóközpontokra és az iskolákra is

A moszkvai Gamaleja Intézet által kifejlesztett vakcina a klinikai tesztelés 3. fázisában tart, 40 ezer önkéntes bevonásával.

Évi több mint 150 millió adag, Covid-19 elleni orosz Szputnyik V vakcina dél-koreai gyártásáról állapodott meg pénteken az oltóanyag kidolgozását finanszírozó Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) és a dél-koreai GL Rapha biotechnológiai cég. Az RFPI közleménye szerint a felek decemberben szándékoznak megkezdeni a gyártást, az orosz vakcina globális disztribúciójával számolva.

A moszkvai Gamaleja Intézet által kifejlesztett vakcina a klinikai tesztelés 3. fázisában tart, 40 ezer önkéntes bevonásával. Előállítóinak időközi jelentése szerint az oltóanyag hatékonysága 92 százalékos. Kirill Dmitrijev, az RFPI vezérigazgatója szerint félszáznál is több országból több mint 1,2 milliárd adagra érkezett igény az Oroszországban augusztus 11-én bejegyzett oltóanyagra. Az Európai Bizottság két napja jelentette be, hogy engedélyezi annak a szerződésnek a megkötését , amely akár 300 millió adag, koronavírus elleni oltóanyag beszerzését is lehetővé teszi az amerikai Pfizer és a német BioNTech vállalattól. A magas hatékonyságú oltóanyag szétosztása a kormányokkal való egyeztetés szerint fog megtörténni . Eközben a Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet szerint egyszerűsödik és felgyorsul a koronavírus ellen külföldön gyártott oltóanyagok és gyógyszerek behozatala Magyarországra. A határozat lehetővé teszi az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet számára, hogy ideiglenesen engedélyezze harmadik országban forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező gyógyszer hazai használatát a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében, amennyiben a készítmény minőségileg megfelelő és az elvégzett vizsgálatok alapján hatékonynak bizonyul.