Pénzbüntetést kapott a Fradi

A magyar labdarúgó-válogatott az utolsó öt percben szerzett két góllal nyert 2-1-re Izland ellen a pótselejtezőn és kijutott a kontinenstornára.

Nem volt nyugodt a magyar labdarúgó-válogatott felkészülése az Izland elleni Európa-bajnoki pótselejtezőre, melynek tétje a kijutás volt a jövő nyári, részben budapesti rendezésű kontinenstornára. Kleinheisler László a koronavírus-járvány miatt nem tudott hazajönni a csapatától , bár mind a húszezer belépő elkelt, a járványügyi hatóságok (a fertőzések és elhunytak számának ismeretében nagyon helyesen) zárt kapussá nyilvánították a Puskás Ferenc Stadionban rendezett találkozót. Szoboszlai Dominik hazatérése is sokáig kérdéses volt, végül kedden, két nappal a mérkőzés előtt csatlakozott a kerethez , szerdán pedig, a találkozót megelőző napon Marco Rossi szövetségi kapitányról is kiderült, hogy koronavírusos, így az olasz szakember nélkül kellett megvívni ezt a nagyon fontos csatát. A mérkőzés szörnyen indult, mert a nemzeti együttes legbiztosabb, legmegbízhatóbban, folyamatosan jól teljesítő tagja, Gulácsi Péter a kapuba ejtette a labdát egy izlandi szabadrúgás után. „Sosem kaptam korábban ilyen gólt, nagyon rosszul éreztem magam miatta a mérkőzés alatt – mondta az RB Leipzig kapusa a lefújás után az M4 Sportnak. – Még fel sem tudom fogni, hogy megnyertük a mérkőzést és ott vagyunk az Eb-n. Ehhez el kell telnie egy kis időnek.” A folytatásban a magyar válogatott óriási energiákat mozgósított az egyenlítésért, a második félidőben teljesen beszorította ellenfelét. A hajrában előbb az izlandiak dönthették volna el a mérkőzést, de nem találtak be az üres kapuba, majd a csereként beállt Loic Nego továbbította a hálóba a 88. percben az izlandi védőről elé pattant labdát. A Franciaországban született játékos tavaly kapta meg a magyar állampolgárságot, egyenlítő találata után magyarként ünnepli őt mindenki, a kormánysajtó is. Ha színes bőrűként bármilyen más foglalkozást űzne, akkor migránsnak bélyegeznék meg, ő lenne az, aki elveszi a munkahelyet a magyarok elől azok szerint, akik élen járnak a kirekesztésen, gyűlöleten alapuló politikai nézetek terjesztésében. A kettős mérce országában ez természetes. Nego méltatása jogos, de ugyanígy nem lenne szabad másokat sem kirekeszteni, gyűlölni bőrszín, vallás vagy éppen nemi identitás alapján. A győztes találatot Szoboszlai szerezte meg fantasztikus egyéni alakítás után, hat vendégjátékos között lőtte be a labdát 28 méterről az izlandi kapuba a 92. percben. „Amikor az elején gólt kaptunk, senki sem hajtotta le a fejét, hanem küzdöttünk tovább egymásért - hangsúlyozta a 20 éves játékos. – Nagyon boldog vagyok hogy a portugálok ellen is pályára léphetek, gyermekkori álmom volt Cristiano Ronaldo ellen játszani.” A magyarok a jövő nyárra halasztott kontinenstornán az F csoportban a világbajnok franciákkal, az Eb-címvédő portugálokkal és a 2014-ben világbajnok németekkel találkoznak. Előbbi két együttes ellen a Puskás Ferenc Stadionban lépnek pályára, a németekkel Münchenben játszanak.