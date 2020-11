Meghaladta az 53,8 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma a világon

Az ügyeletes orvos, miközben menteni próbálta a pácienseket, súlyos égési sérüléseket szenvedett.

Tűz ütött ki a Piatra Neamț-i kórház intenzív osztályán, ahol gyakorlatilag minden ágy foglalt. A legfrissebb bejelentés szerint már tíz ember elhunyt a tűz következtében – írja a Transindex.ro . A tűzoltóság maximális riasztást rendelt el, 5 tűoltóegység oltja a tüzet. A portál azt írta, hogy azt egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a tüzet, a kivizsgálás a tűzoltás befejezése után kezdődik. George Lazăr, a megye prefektusa megerősítette a Transindex értesülését. Akkor még 6-7 halálesetről tudtak, de az is kiderült, hogy az áldozatokon kívül betegek és kórházi dolgozók is megsérültek. Őket átszállították egy másik kórházba. Két ember súlyos égési sérüléseket szenvedett, és a portál információi szerint egyiküknek nagyon kevés esélye van a túlélésre. A másik sérült az ügyeletes orvos, neki másod és harmadfokú égési sebei vannak a teste 80 százalékán. Az intenzív osztály másik kórtermében nyolc beteget ápoltak, őket is másik kórházba szállítják. Abban a teremben nem volt tűz, de a füst beáramlott. Az ott ápoltakat is átszállítják a Iasi-i kórházba. Lucian Micu, a Piatra Neamt-i Megyei Kórház igazgatója a Mediafax hírügynökségnek azt nyilatkozta, hogy az elhunyt páciensek mindannyian lélegeztetőgépre kapcsolt koronavírusos betegek voltak.