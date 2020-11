Három ember meghalt egy földcsuszamlásban Guatemalában, az Iota hurrikán érkezésére készülnek Hondurasban

Nemzetközi sajtószemle, 2020. november 15.

A svájci lap szerint a végleges jóváhagyás előtt álló jogállami mechanizmussal az EU első ízben jut olyan eszközhöz, amellyel megállíthatja, hogy Magyarország és Lengyelország átcsússzon tekintélyuralmi rezsimbe. A kommentár megjegyzi: ily módon hamarosan már nem kell dühöngeniük a nyugati adófizetőknek, hiszen a budapesti és a varsói kormány egy rakás pénzhez jut az unió jóvoltából, ám közben újra meg újra a szalagcímekbe kerül, mivel támadja a demokráciát, a hatalmi ágat megosztását vagy éppen a sajtószabadságot. Az Európai Parlament lényegesen szigorított a feltételeken. A szabályozás pont jókor lép életbe, mert Brüsszel a következő hét évben csaknem kétszer annyi támogatást oszt szét, mint a legutóbbi költségvetési időszakban. Azaz Orbán Viktor pénzesőnek nézne elébe, miközben az infrastruktúra fejlesztése során előszeretettel hozza helyzetbe a saját klientúráját. Ha a magyar és a lengyel bírák többé nem függetlenek, akkor nem torolhatják meg a korrupciót, illetve ha bárki vissza él az EU-alapokkal. A jogállamiság elvont fogalom, amíg betartják. A polgárok és a vállalkozások számára védelmet jelent a hatalmi önkénnyel szemben, viszont az unió szemszögéből alappillér, mert az egységes piac csak akkor működik, ha az igazságszolgáltatás önálló és alkalmazza a közösségi jogot. Az nem megy, hogy a svéd, holland vagy német adófizetők a magyar, illetve lengyel jobboldali nacionalistákat finanszírozzák, akik aláássák a jogállamot és hátrányos megkülönböztetést alkalmaznak a kisebbségekkel szemben. Továbbá miként lépjen fel az unió a világban az autokraták ellen, ha közben saját soraiban nem tud megálljt parancsolni a tekintélyuralmi irányzatoknak. Elvileg a Fidesz és a PiS a jövő héten még megakadályozhatja a horribilis pénzügyi csomag és vele a jogállami kikötések elfogadását, de a fenyegetés inkább csak blöff, mert a két ország olyan pénzektől esne el, amelyekre égető szüksége van a közberuházásokhoz. Ebben Svájc és Norvégia példát mutathat, mert az oslói kormány már egy fityinget sem Orbánnak azóta, hogy az bele akar szólni, kinek adják a milliókat a civil szférában. De a lengyelek is hoppon maradnak, mivel engedelmességre akarják rábírni a bírákat és több város is LMBT-mentes övezetté nyilvánította magát. De ha minden összevág, akkor a jövő évtől az EU is a közös értékek betartásától teheti függővé a szubvenciók folyósítását.