Ujhelyi: Nem szavazták meg az uniós költségvetésről szóló dokumentumot a fideszesek

A szocialista párt EP képviselője arról számolt be Facebook-oldalán, hogy az Európai Parlament ezen a héten tartott plenáris ülésén többek között az a dokumentum is napirenden szerepelt, amely a 2021-es uniós költségvetés kereteivel kapcsolatban meghatározta a Parlament álláspontját. „Ez alapján kezdődnek meg a tárgyalások a jövő évi keretekről az intézmények között, a Fidesz most ezt a tárgyalási alapot nem volt hajlandó támogatni a szavazatával” – fogalmazott a politikus. A lépést úgy értékelte, hogy a Fidesznek nem fáj, ha sem Magyarország, sem más uniós tagország nem jut majd hozzá a vétó miatt a neki járó támogatásokhoz, számukra fontosabb, hogy ne kérjék számon az uniós tagság alapfeltételének számító demokratikus értékeket és a támogatások korrupciómentes felhasználását. Ujhelyi István szerint a következő évi tervezetben olyan tételek is szerepelnek, amely között többletforrást kapna a munkahelyvédelem és foglalkoztatásbővítés, a diákok Erasmus-programja, de az egészségügyi kutatásokra is több jutna. A Fidesz képviselői ismét Európa ellenzékébe vonultak – hangoztatta.