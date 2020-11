Kiengedik a kórházból Pikó Andrást

PCR-tesztje negatív, a CT nem mutat komoly elváltozást a tüdejében, és már tünetei sincsenek – közölte a józsefvárosi polgármester.

„Amennyire ez állítható egyáltalán a koronavírus fertőzés esetében: meggyógyultam” – közölte Facebook-oldalán Pikó András.

A polgármester tájékoztatása szerint a PCR-tesztje is negatív, a CT nem mutat komoly elváltozást a tüdejében, és már tünetei sincsenek. „Hálás vagyok a Szt László Kórház covid osztálya minden dolgozójának, orvosának és ápolójának. Nap, mint nap láttam, mekkora odaadással, türelemmel és felelősséggel végzik a munkájukat, az egyre nehezebb körülmények között is. Köszönöm nekik és mindenkinek, aki most életeket ment a magyar egészségügyben!” – zárta bejegyzését a politikus.