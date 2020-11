Utolsó esély a karácsonynak – Európa-szerte egyre több ország tér vissza a tavaszi szigorításokhoz

A lakossági viszonyulás azonban megváltozott.

Ausztria Olaszországban vasárnap nulla órától lépnek érvénybe az új szigorítások. A Conte-kormány azt követően kényszerült a drasztikus döntést meghozni, miután a vörös zónába sorolt tartományok száma nyolcra emelkedett. A tavaszi itáliai járvány gócpántjának számító Lombardiában ezúttal is kritikus helyzet állt elő, és nem csak itt. A dél-tiroli Bolzano térségében, annak dacára, hogy itt is már eleve a legszigorúbb korlátozások voltak érvényben, az egészségügyi ellátó rendszer annyira túlterheltté vált, hogy a kormányzó arra kérte a lakosságot, hogy csak életveszélyes helyzetben igényeljenek kórházi kezelést. Kritikussá vált a helyzet a dél-olasz térségben is. Nápolyban már folyik a tábori járványkórházak felállítása, és országszerte szakemberhiánnyal küszködik az egészségügyi ellátás. Itáliában a lockdown csak a vörös tartományokat érinti, ez viszont azt jelenti, hogy e tartományok külső határát lezárják, egész napos kijárási tilalom lép életbe és a régión belül is csak munkavégzés, iskolába járás vagy más nyomós indok miatt lehet utcára lépni, azt is csak engedéllyel. Mivel csak az alapvető szükségleti cikkeket árusító boltok maradhatnak nyitva, egyre gyakoribbak a tiltakozások. Hétvégén például Nápolyban a piacokon dolgozók tüntettek "a gazdagok megadóztatását" követelve. A kevésbé veszélyes övezetekben is leáll a kereskedelem és az élet, a narancssárga régiókba is csak engedéllyel lehet belépni. Olaszországban mindenek ellenére meredeken emelkedik a fertőzöttek száma, szombaton is 2 ezerrel több megbetegedést regisztráltak, mint egy nappal korábban. Igaz, a 40902 új beteget több mint 255 ezer teszt nyomán szűrték ki. Február óta ez volt a legmagasabb napi esetszám Itáliában. Jelenleg 31 ezer beteg szorul kórházi ellátásra, intenzív osztályon 3230-an vannak, az aktív fertőzöttek száma pedig megközelítette a 700 ezret. Spanyolországban sem jobb a helyzet, noha Pedro Sanchez kormánya a lakossági tiltakozások ellenére már október végén igen szigorú intézkedéseket foganatosított. A bezárások és lezárások ellen elsősorban a vendéglátóipar tiltakozik, de már október végén, november elején az állami egészségügyben dolgozó orvosok is sztrájkba léptek. Országos egészségügyi sztrájkra 25 éve nem volt példa Spanyolországban, mindenekelőtt azért, mert regionálisan szerveződik az egészségügy. A tavasz óta tartó járványban kimerült orvosok 85 százaléka ezúttal azért tiltakozik egységesen – de szimbolikusan, biztosítva az ellátást –, mert a madridi kabinet még szeptember végén az orvosok szükség szerinti áthelyezésének engedélyezéséről döntött. Spanyolországban meghaladta az egymilliót a fertőzöttek száma, a halottaké pedig 40 ezerhez közelít, a korlátozásokat egyelőre május végéig tervezi fenntartani Madrid.

Nem hozta meg a remélt eredményeket a november 3 óta tartó részleges lezárás és éjszakai kijárási tilalom, ezért a legszigorúbb korlátozásokat vezeti be keddtől kezdődően a koronavírus járvány terjedésének megfékezésére. Sebastian Kurz kancellár szombaton jelentette be: egész napos kijárási tilalmat rendelnek el, egyelőre december 6-ig, abban a reményben, hogy december 7-én újranyithatnak az üzletek és még megmenthető a karácsony. Az osztrákok keddtől újra csak a létfontosságú árucikkek és gyógyszerek beszerzése, vagy amennyiben nem oldható meg a távmunka, akkor munkavégzés céljából hagyhatják el otthonaikat. Bezárnak minden bevásárló központot és nem alapvető árucikket forgalmazó boltot, az iskolák alsó tagozatai is távoktatásra térnek át, az óvodákban és bölcsődékben is csak azokat a gyermekeket fogadják, akik esetében a szülők nem tudják megoldani a felügyeletet. Lehúzhatják a rolót a részleges lezárás idején még működő fodrászatok, kozmetikai és masszázs szalonok is. A drasztikus szigorításra azért volt szükség, mert egyes tartományokban, mint például Karintiában, Vorarlbergben és Felső-Ausztriában a korábbi korlátozások dacára robbanásszerűen emelkedett a fertőzések száma, az egészségügyi rendszer leterheltsége pedig a határokat súrolja, további intézkedések nélkül az összeomlás fenyegeti. A magyar miniszterelnök által hazánk „laborjának" nevezett szomszédos országban a bezárt boltok tulajdonosai ágazattól függően 20-60 százalék közötti állami kompenzációra számíthatnak a bevételkiesés miatt.

Tovább szigorít Görögország is, ahol már november 7 óta csak sms-ben szerzett engedéllyel hagyhatták le otthonaikat az emberek. November végéig bezárnak az iskolák alsó tagozatai és az óvodák, bölcsődék is. Franciaország hosszú távra tervez, jelezte Jean Castex miniszterelnök csütörtökön. A kormányfő szerint meg kell tanulnunk hosszú ideig együttélni a vírussal, a kormányzat jövő nyárig terjedő stratégián dolgozik. Párizs nem fűz különösebb reményeket az egyre beláthatóbb időn belüli vakcinához, mert jogosan attól tart, hogy a franciák nagy része elutasítja azt. Egy szeptemberi Ipsos felmérés Franciaországban igen alacsony a hajlandóság a koronavírus elleni oltás elfogadására, csupán a lakosság 59 százaléka nyilatkozott úgy, hogy beadatná magának a vakcinát, miközben az európai átlag 74 százalékos. Franciaországban az utóbbi hetek járványügyi korlátozásai némi eredményt mutatnak, a fertőzése üteme enyhén lassult, a kormányfő ezért nem is zárja ki, hogy bár a vendéglátóipari egységek bizonyosan nem, de egyes, nem alapvető szükségleti cikket árusító, mint például a játékboltok, decemberben, az ünnepekre készülve ismét kinyithatnak. A párizsi kabinet is folyamatos lakossági tiltakozásokkal szembesül. A munkahelyük elvesztéséért aggódók mellett a francia diákok és pedagógusok is demonstráltak, egyesek az iskolák teljes bezárását, mások épp a tantermi oktatás fenntartásának biztosítását követelve. Németországban, bár nincs teljes lockdown, a heves, erőszakos utcai tiltakozások szaporodnak. Múlt hét végén Lipcsében, ezúttal pedig Frankfurtban vonultak utcára elsősorban a vírustagadók és a szélsőjobb. A vírus első hullámát viszonylag jól átvészelő Kelet-Közép-Európa ezúttal sokkal súlyosabb helyzetben van és fokozatosan a tavaszi forgatókönyvre tér át az országok zöme. Legsúlyosabb a helyzet továbbra is Csehországban, de Szlovákiában is terjed a vírus a tömeges tesztelés ellenére. Látványosan nő a fertőzöttek száma Szerbiában és Horvátországban is, Ukrajnában pedig naponta rekordokat dönt a fertőzöttek száma. Régiónkban azonban nincsenek megszorítások elleni lakossági tiltakozások.