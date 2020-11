Koronavírus: 54 millió fölött a fertőzöttek száma

Nemzetközi sajtószemle, 2020. november 16.

Donald Trump folytán Amerika valami egészen rendkívülit él át, ami riasztó, mert senki sem tudja, mi jön most. Az újság három lehetséges forgatókönyvet vázol fel: 1. Az elnök megpróbálja meghiúsítani a szabad választások eredményét. De hát már előre közölte, hogy farkast kiált, ha veszít, és szavait most be is váltja. A nagy hazugság a részéről az, hogy Biden ellopta tőle a győzelmet. Tétele bizonyítására a jobboldali sajtó segítségével ráerősít erre az állításra, és saját pártját is felsorakoztatja maga mögött. Ügyvédek hadát vezényli ki az állítólagos bizonyítékok begyűjtésére. Az igazságügyi miniszter parírozik neki, továbbá beáll a sorba a Szenátus republikánus többsége is, a Legfelsőbb Bíróság pedig elutasít minden fellebbezést. A hadsereg, titkosszolgálat és a bűnüldözés pedig a maga eszközeivel kezeli a kifogásokat. 2. Tudja, hogy kikapott és veszi is a kalapját január 20-án, de addig felperzseli a földet az utód számára, nehogy az kormányozni tudjon. Ugyanakkor készül a visszatérésre. Ez esetben a nagy hazugság arra szolgál, hogy minél több embert győzzön meg a maga 75 milliós táborából: Biden nem törvényesen lett elnök. A Köztársasági Pártot ráveszi, hogy az ott obstruáljon, ahol csak tud. Így az utód ne tudja orvosolni a társadalom kettészakadását, végezni a dolgát. 3. Igazából nincs is terve, de szabad folyást enged a dühének, mert egyszerűen nem tudja elhinni, hogy alulmaradt. A jogi keresetek arra jók neki, hogy csillapítsa sértett egóját. Mivel ilyen nagy arányban vesztett, még az sem kizárt, hogy a puccs is megfordul a fejében, de ebbe beletartozik, hogy száműzetésbe vonul. Inkább rögtönözi, semmi jól átgondolja, hogy mit tesz. De hogy nem hajlandó szembenézni a választás eredményével, az árt az amerikai demokráciának. Idáig persze az USA lakossága azt gondolta, hogy sok más országgal ellentétben a Fehér Ház távozó gazdája méltóságteljesen félreáll, mert tudja, hogy legközelebb újra próbálkozhat, ő, illetve a pártja. Ám ez Trump óta már nem így van. A hatalom békés átadása szerinte a tökkelütötteknek való. És a republikánus elit segédkezet nyújt ehhez a méltatlan színjátékhoz. A tanulság velünk marad, még ha az elnök le is lép a színről.