Alattomos repedések és rozsdálló csatornák miatt csúszik a Nyugati felújítása

Visszafogottabb ünnepi szezonra számíthatnak a járványhelyzetben a hagyományos boltok, a webáruházak viszont most indulnak csak be igazán.

Napok óta dübörög a nagyobb webáruházakban az akciószezon: egyes e-kereskedők előbbre hozták a „hivatalos” Black Fridayt, mások kuponnapokkal, leértékelésekkel próbálkoznak. A járványhelyzet és az amiatt bevezetett korlátozások kedveznek is most az online vásárlásnak, igaz, a csökkenő jövedelmek és a bizonytalan gazdasági helyzet átrendezheti a virtuális kosarakba tett termékek körét. A szakértők várakozásai szerint az idei akciók során kevésbé a nagy értékű műszaki termékeket fogják keresni az vásárlók. A Black Friday idején korábban jellemzően a műszaki, számítástechnikai cikkek és háztartási gépek voltak a slágertermékek. Ezekből az idén valószínűleg kevesebb fogy majd, hiszen tavasszal a home office-ba kényszerült dolgozók és a digitálisnak nevezett oktatással birkózó családok már bevásároltak laptopokból, illetve egyéb számítástechnikai kiegészítőkből, és okostévét is sokan vettek. Ezek ugyan a mostani, egész novembert átható akciódömpingben is helyet kapnak, ám a hangsúly inkább az alsó-középkategóriás mobiltelefonokon, játékokon, illetve a kis- és közepes háztartási gépeken lesz. A tervezett vásárlások összértékét az euró árfolyam emelkedése miatti árnövekedés minden bizonnyal felfelé tolja majd, de a kosárértékek összességében csökkenhetnek tavalyhoz képest, mivel az idén inkább az alacsonyabb árfekvésű cikkek lesznek népszerűek – vetíti előre a GKI Digital elemzése. A vásárlások száma ugyanakkor nem lesz kevesebb, azaz a futárcégeknek valószínűleg az idén is jelentős csomagáradattal kell majd megbirkózniuk. A vásárlók majdnem kétharmada ráadásul ilyenkor már karácsonyra is vesz ajándékokat. Az idei ünnepi szezon kimenetele azonban meglehetősen bizonytalan, hiszen – bár a korlátozások miatt egyre többen fordulnak ismét az online vásárlás felé, és Magyarországon a Black Friday terepe is főként a web - az emberek most kevesebb ajándék vásárlását tervezik. A GKI Digital felmérése szerint a járványhelyzetben sokaknál elmarad a munkatársak és a távolabbi rokonság megajándékozása. Míg tavaly az internetezők átlagosan 8 ember számára készültek kisebb-nagyobb meglepetéssel, az idén 5 főre korlátozódik ez a lista. A keret viszont nem csökken, sőt: tavalyhoz képest 8 százalékkal 52 300 forintra nőtt az ajándékozásra költeni tervezett összeg. Akik viszont az idén szűkebbre szabnák a keretet, azok 38 százaléka a járványhelyzet miatti takarékosabb életvitellel, 37 százaléka pedig konkrét anyagi nehézségekkel indokolta ezt.

A korábbi években 100 milliárd forintot költöttek el a családok karácsonyi ajándékokra, a hagyományos boltokban az iparcikkes vásárlások decemberben 60-70 milliárd forinttal nőttek. Ekkora forgalom az idén várhatóan nem lesz, már csak az este 7 órás boltzár miatt sem. Az üzletek a karácsonyt megelőző bronz, ezüst és arany hétvégéken jellemzően meghosszabbított nyitva tartással készültek a vásárlási dömpingre. Ez most egy rövidebb idősávba sűrűsödhet össze, a vásárlások pedig részben átterelődhetnek a webáruházakba. A Blokkk.com szakportál szerint a webáruházak év végi havi forgalma jócskán túllépi majd a 100 milliárd forintot – novemberre 115-120, decemberre 110-115 milliárd forintos forgalom várható -, ami jelentős év végi növekedést jelentene tavalyhoz képest. Ezt alátámasztani látszik az Extrem Digital múlt pénteki tapasztalata is. A webáruház ekkor rendezte a Black Friday-t, és már délutánig 30 százalékkal meghaladta a forgalom a tavalyit. Reggel még főleg a nagyobb értékű műszaki cikkeket vásárolták, és az okostelefon, az okostévé, a szárítógép uralta az eladási listát. Ezekre azonban feltehetőleg a legtudatosabban készülő vásárlók csaptak le gyorsan, délutánig ugyanis a napi fogyasztási cikkekből, többek közt a mosó- és mosogatószerekből, öblítőkből vettek a legtöbbet, ezt követték a szerszámgépek és a mobiltelefonok. A járványhelyzet abban is érződött, hogy a legnagyobb számban fogyó termékek közé a szájmaszk és a wifi-router is bekerült. A hagyományos iparcikkes boltok eközben piacuk ötödét, harmadát elvesztették, és a karácsonyhoz közeledve is jelentősen elmarad a forgalom az ajándékozásra szánt termékeket árusító üzletekben. Szeptemberben az iskolakezdés ellenére a bútor-, műszakicikk-, illetve a textil-, ruházati és cipőboltok forgalma több mint ötödével esett vissza. A KSH által immár egész októbere vonatkozóan közzétett online kasszaadatokból pedig már az is látszik, hogy az október sem volt jobb. A patikákon kívül csak az úgynevezett bolti vegyes kiskereskedelem tudta növelni egyaránt 7,8 százalékkal a forgalmát. (Utóbbi a nagyobb élelmiszerboltokat és a mindenfélét árusító iparcikkes üzleteket takarja, a növekedés pedig folyóáron számolt kasszaadat, vagyis az árak emelkedését még le kell vonni a tényleges bővülés vizsgálatához.) Eközben az egyéb háztartási cikkekre 18, a karácsonykor is bevett ajándéknak számító kulturális, szabadidős termékekre 16,4 százalékkal kevesebbet költöttek a vásárlók. A hagyományos boltokban hagyott pénz így összességben 0,1 százalékkal kevesebb volt, mint tavaly októberben.