Úgy felújították a kaposvári sportcsarnokot, hogy az még ma is veszélyes

Több mint nyolcszázmillió forintot költöttek a körcsarnokra, mégis balesetveszélyes, így használhatatlan a létesítmény.

– Röhej, a gyerekek a salakos teniszpályán edzenek, ha esik, akkor pedig csak erőnléti tréningük van, akár napokon keresztül, ami igazából futást jelent – mondta feldúltan egy szülő, akinek lánya az első osztályú kaposvári röplabdacsapat utánpótlásában pallérozódik. Hasonló panaszokkal keresték meg lapunkat a férfi röplabdázók és a kosárlabdázók korosztályos csapataiban játszó gyerekek szülei is. A koronavírus-járvány miatt az utánpótláscsapatok tagjai kiszorultak az iskolák tornatermeiből, a Klebelsberg Központ ugyanis – érthető okokból – elrendelte, az oktatási intézmények sportlétesítményeit csak az ott tanuló diákok és tanáraik használhatják. Maradnak tehát a városi fenntartású helyszínek: Kaposváron két sportcsarnok is rendelkezésre állhatna elvileg. Tavaly adták át ugyanis a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó ZÁÉV Zrt., illetve az Orbán Viktor vejével, Tiborcz Istvánnal jó kapcsolatokat ápoló Paár Attilához köthető FÉSZ Zrt. konzorciuma építette, eredendően 4,39 milliárd forintosra tervezett, végül 4,67 milliárdból megépült Arénát. Emellett ott a régi, 1983-ban átadott körcsarnok, amit az elmúlt években több mint 800 millió forintért – része TAO-pénzből – felújították. Újraszigetelték az épületet, kicserélték a nyílászárókat, átalakították és teljesen akadálymentesítették a belső teret, a csarnokot rákötötték a városi távhőrendszerre és összekötötték az Arénával is. A 2016-ban kezdődött, több ütemben lezajlott beruházás az idén nyáron fejeződött be, a város vezetése büszkén be is számolt róla. Csak éppen azt felejtették el megjegyezni, hogy a körcsarnok a ráköltött több, mint 800 millió forint ellenére sem használható, ugyanis a ráfordított idő alatt nem sikerült az épület egyik neuralgikus részét, a világítást is magába foglaló belső tetőszerkezetet felújítani, s erről lapunk információja szerint a műszaki átadáson leírás is készült. Így viszont a sportcsarnok jelenleg nem használható, ugyanis balesetveszélyes. Az első osztályú kaposvári csapatok így jelenleg az Arénában edzenek, ami komoly pluszköltséget jelent számukra, ugyanis az új csarnok bérleti díja óránként 30 ezer forint, ami sokszorosa a körcsarnok óradíjának. Az utánpótlás pedig vagy a Kaposvári Egyetem két csarnokában, vagy a szabadban kénytelen gyakorolni. A probléma persze nem újkeletű, hiszen a körcsarnok-felújítás második üteme pályázatának műszaki leírásában is szerepelt, hogy az álmennyezet elavult, azaz a felújítását el lehetett volna végezni a többi munkával egy időben. Főleg, hogy a város költségvetésében a céltartalékok között szerepel is egy 48 milliós összeg, amely címkézése szerint erre – illetve a légbefúvók beszerelésére – vonatkozik.

– Nagyon bízom abban, hogy a vírus elmúltával az utánpótlás birtokba veheti a körcsarnokot! – mondta az egyik kaposvári hírportálnak egy szeptember eleji épületbejárás alkalmával Dér Tamás alpolgármester, aki az idén nyárig a kaposvári sportlétesítmények igazgatójaként is tevékenykedett, és kettős funkcióban ő járt el a felújítások ügyében. Az alpolgármester tehát próbálta a járványra hárítani a felelősséget, pedig pontosan tudta, nem a koronavírus miatt használhatatlan egyelőre a létesítmény. És jó ideig még az is marad, ugyanis információink szerint még ki sem írta a város az új közbeszerzést: most kezdődött el róla az egyeztetés, a legkorábban a jövő év elején hirdethetnek győztest, s április végére fejeződhet be a felújítás, vagyis a 2020-21-es bajnoki szezonban szinte kizárt, hogy visszaköltözhessenek a csapatok a létesítménybe. Az ügyben megkerestük a kaposvári önkormányzatot, de egyetlen kérdésünkre sem válaszoltak.