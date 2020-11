Orbán: Magyarország megvétózza az uniós költségvetést és a helyreállítási alapot

„Komoly nehézségek mellett jól teljesít az ország” – mondta Gulyás Gergely.

Az őszi ülésszakban először és a korábbiakhoz képest némileg váratlanul Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter adott kormányzati tájékoztatást a koronavírussal kapcsolatban az Országgyűlésben napirend előtt. (Tavasszal Szijjártó Péter külügyminiszter hetente számolt be róla, hogy éppen hány lélegeztetőgépet vásárolt a kormány.) Gulyás Gergely szerint 13 ezer lélegeztetésre alkalmas ágy áll a rendelkezésre az egészségügyben, ezt 22 ezerre tudják bővíteni, így van elég kapacitás a járvány kezelésére. (Ezek jelentősen eltérő számok az Emberi Erőforrás Minisztérium november 4.-én közölt adataihoz képest, akkor arról írtak, az akkori 4781 ápolthoz képest háromszoros a kapacitás, vagyis országosan összesen 14600 körül lehet a teljes ágyszám – mint arra a Portfolio.hu felhívta a figyelmet.) A kormány előrejelzései szerint idén 5-7 százalékos recesszió lehet. Gulyás Gergely szavait éles ellenzéki kritikák követték. Arató Gergely (DK) arra kérte a kormány, „hagyják abba a sikerpropagandát, hiteles adatokat közöljenek, mondják el, melyik kórházban hányan halnak meg”, mivel úgy nő a halálozások száma Magyarországon összességében, hogy ezt csak részben magyarázza a koronavírus-betegek elhalálozása. Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője azt kérte számon a kormányon, miért csak a halálozások számának drasztikus növekedése után hozta meg az újabb intézkedéseket. Felidézte, hogy Orbán Viktor is azt mondta korábban, a halottak száma mutatja a védekezés eredményességét, ezzel „Orbán Viktor maga ismerte be, hogy kudarc van, mert a halálozási adatok nem jól alakulnak”. Kásler Miklós pedig azt nyilatkozta, december közepére 28 ezren is lehetnek a kórházakban. – Akkor miért mondják, hogy elegek a most meghozott intézkedések? – tette fel a kérdést a képviselő. Keresztes László Lóránt, az LMP képviselőcsoportjának vezetője azt hangsúlyozta, hogy minden esetben a szakemberek jelzéseire hivatkozik az ellenzék, amikor kritikát fogalmaz meg a védekezéssel kapcsolatban. Ehhez képest nemtelen támadásokat kapnak, pedig éppen egy pécsi virológus professzor nyilatkozta, hogy ők nagyon rossz helyzetben vannak, mert nem számoltak ilyen sok beteggel, nyolc-tízszeres a betegek száma a tavaszihoz képest, és a társklinikákról kell átvezényelni dolgozókat, akik erre nem készültek fel. Az LMP frakcióvezetője szerint a szakemberek már október elején is figyelmeztettek, hogy nem elég, amit a kormány csinál. Az orvosi béremeléseket mikor támasztják alá költségvetési döntésekkel? Mikor hoznak érdemi intézkedéseket a legnehezebb helyzetbe került családok megsegítésére? Megvannak a költségvetésben azok a száz milliárdok, amiket át lehetne csoportosítani? – kérdezte. A Jobbik vezérszónoka, Szilágyi György szintén a hiteles tájékoztatást és a kormányzati példamutatást emelte ki. Szerinte ezen a téren a kormány semmit nem tett a járvány első és második hulláma között. Naponta nagyságrendileg százan halnak meg, egy COVID-gyanús esetben átlag három napot kell várni a tesztre és öt-hét napot a teszt eredményére. Azzal pedig egyáltalán nem foglalkozott a kormány, hogy széles körben teszteljen. Tóth Bertalan, az MSZP társelnöke szerint amit a kormány csinál, az játék a számokkal, de ami ennél sokkal tragikusabb: játék az emberek életével. – Mi a fenét csináltak a nyáron a balcsizáson, yachtozáson, adriázáson kívül? – kérdezte, felidézve, hogy szeptemberben még a lehető legrosszabb forgatókönyvnek jósolták azt, ami mára a valósággá vált. A kormány ehhez képest az alaptörvényt, vagy a választási törvényt módosítja, hogy a közpénz lopást szentesítsék.

Simicskó István a KDNP nevében megköszönte Gulyás Gergelynek a tájékoztatást és azt mondta, a kormány válságkezelése sikeres. Kocsis Máté arra kérte az ellenzéket, hogy „fejezzék be a halálkampányt”, amikor amúgy is nehéz a helyzet, tragikus esetekkel szembesülünk naponta. Az ellenzék pedig az álhírterjesztő Korózs Lajossal követel hiteles tájékoztatást, „áramlopással és kokainozással volt elfoglalva a nyáron”. Válaszában Gulyás Gergely azt mondta, bár vannak különböző statisztikai gyakorlatok, Magyarországon minden koronavírussal fertőzött elhunytat beszámítanak a halálozási statisztikába, függetlenül attól, mi volt a halál oka. Egyébként pedig Svédországban egy millió főre 597, Belgiumban 1238, ehhez képest Magyarországon 317 a halottak száma. De „ezeket nem kritizálnák az ellenzékiek, mert ezeket a kormányokat közelebb érzik magukhoz, mint a magyart”. Majd megismételte, hogy meghozták a szükséges intézkedéseket és a magyar egészségügyi rendszer „kiválóan teljesít”. A KSH szeptemberi adatai szerint többen dolgoztak, mint januárban, de az is igaz, hogy 24 ezerrel kevesebben, mint egy évvel korábban, az uniós 7.4%-hoz képest nálunk 4.7 százalékos a munkanélküliségi ráta. Gulyás szerint „komoly nehézségek mellett az ország jól teljesít”.