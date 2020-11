Koronavírusos lett Böjte Csaba

Gépeket akarnak venni, de az eszközbeszerzési keretük már az év első felében kimerült.

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház főigazgatója a XX. kerület polgármesterének, Szabados Ákosnak írt levelében az önkormányzattól kér segítséget defibrillátort, mobil ultrahang készülék és izolációs betegszállító ágy vásárlásához. Saját forrásból ezt nem tudják megtenni, mert az eszközbeszerzési keretük már az év első felében kimerült – írja a hvg.hu a Momentum hétfői közleménye alapján.

Ralovich Zsolt főigazgató november 5-i levele szerint a járványügyi védekezéshez és a biztonságos betegellátáshoz szükség lenne néhány olyan eszközre is az alapvető felszereléseken kívül, amelyek minőségi fejlesztést és plusz biztonságot jelentenének. Jelezte, hogy a felsorolt gépekből több is rendelkezésre áll, de a jobb betegellátásért soron kívüli támogató döntésre lenne szükség a kerületvezetőtől. A főigazgató közölte, hogy a koronavírusos vagy annak gyanújával érkező betegek esetében sokszor van szükség gyors diagnosztikai eljárásra, amelyet megkönnyítene egy mobil ultrahang készülék. A koronavírussal esetenként együtt járó, akár életveszéllyel is fenyegető állapotromlás esetén újraélesztésre is szükség lehet, ehhez kellene még egy defibrillátor, a Covid-fertőzöttek biztonságos szállítását pedig nagyban segítené izolációs betegszállító ágy beszerzése. Ezért Ralovich Zsolt arra kérte Szabados Ákost, hogy a korábban megítélt 20 millió forintos támogatás terhére segítse fenti, prioritást élvező eszközök beszerzését 15,5 millió forint értékben. Havasi Gábor, a Momentum egészségpolitikusa, a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi tanácsnoka a levéllel kapcsolatban azt mondta, hogy „bár a kormány 2017 óta minden évben, évente többször is bejelenti a 700 milliárd forint összértékű Egészséges Budapestért Programot, forrást nem biztosítanak rá. Az elmúlt 3 évben megközelítőleg csak a megígért összeg tizedét biztosították EBP-s fejlesztésekre.” A párt felháborítónak tartja, hogy egy járványkórház nem tud beszerezni saját forrásból az ellátáshoz szükséges eszközöket, illetve hogy nem kap pluszfelszerelést kormányzati forrásból.