Vizsgálja a koronavírus olaszországi megjelenését a WHO

Az Európai Bizottság egy újabb, potenciálisan hatékony oltóanyag lehetséges vásárlását biztosító szerződést hagyott jóvá a CureVac német gyógyszervállalattal – jelentette be Ursula von der Leyen, a brüsszeli testület elnöke hétfőn.

Hozzátette: a bizottság az Európai Befektetési Bankkal közösen finanszírozta a cég oltóanyag-kutatásait. Közölte továbbá, hogy amennyiben hatékonynak bizonyul a vakcina,

Az unió végrehajtó testülete előzőleg már négy gyógyszeripari céggel kötött megállapodást, és a Curevac után, az amerikai Moderna biotechnológiai vállalattal is készül szerződni, miután a hétfőn a cég bejelentette, hogy kísérleti fázisban lévő oltóanyaga több mint 94 százalékos hatékonyságú . Kiemelte: nem lehet még tudni, melyik vakcina lesz leghatékonyabb, engedélyeztetésük előtt, az Európai Gyógyszerügynökség alaposan vizsgálatnak veti alá a különböző technológiákkal előállított oltóanyagokat. Az EU június közepén fogadta el oltóanyag-stratégiáját, amelynek célja, hogy 12-18 hónapon belül minden európai állampolgár számára magas színvonalú, biztonságos, hatékony és megfizethető oltóanyagokat biztosítson. Ennek érdekében a bizottság a tagállamokkal együtt előzetes piaci kötelezettségvállalásokat köt az oltóanyaggyártókkal. Az múlt héten derült ki, hogy a Pfizer és a BioNTech által kifejlesztett kísérleti oltóanyag kilencven százalékban hatásos lehet a koronavírus ellen. Ursula vond der Leyen EB-elnök nem sokkal később be is jelentette, hogy ebből a vakcinából fog vásárolni az Európai Unió is. Az Európai Bizottság engedélyezte annak a szerződésnek a megkötését, amely akár 300 millió adag oltóanyag beszerzését is lehetővé teszi.