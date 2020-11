WHO: A védőoltás önmagában nem elegendő a járvány legyőzéséhez

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz hangsúlyozta: „eljött az idő, amikor be kell fektetni azokba a rendszerekbe, amelyek megakadályozhatják a vírus újabb hullámait”.

A koronavírus-világjárvány kezdete óta igazoltan hatvanöten fertőződtek meg az Egészségügyi Világszervezet (WHO) genfi székhelyén – közölte Maria van Kerkhove, a WHO járványügyi szakértője hétfői genfi virtuális sajtótájékoztatóján, amelyen részt vett a szervezet főigazgatója is.



A múlt héten öt új fertőzést észleltek – mondta.

Van Kerkhove szerint az ENSZ egészségügyi szakosított szervezete mindent megtesz a betegség terjedésének megakadályozására. Betartják a fizikai távolságtartás szabályait, ellenőrzik a szellőztető rendszer működését, jeleket festettek fel a folyosókra és több más intézkedést is hoztak – mondta. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, WHO főigazgatója, aki hétfőn tért vissza 15 napos karantén után a szervezet székhelyére, a sajtótájékoztatón üdvözölte a Covid-19 elleni védőoltásokról szóló "biztató híreket", de óvott az "önelégültségtől". Tedrosz azért vonult karanténba, mert érintkezett valakivel, akinek pozitív lett a koronavírustesztje, de rajta nem jelentkeztek a tünetek, így nem látta okát a tesztnek. A Moderna amerikai gyógyszergyár hétfőn jelentette be, hogy az első eredmények szerint az új koronavírus elleni kísérleti védőoltása 94,5 százalékban bizonyult hatékonynak a széles körű teszteléskor, a német Pfizer és BioNTech a múlt héten közölte, hogy oltásuk hatékonysága meghaladja a 90 százalékot. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz hétfőn egy értekezleten figyelmeztetett, hogy

a védőoltás önmagában nem elegendő a világjárvány legyőzéséhez.

A főigazgató újságírók előtt „mélységes aggodalmát” fejezte ki amiatt, hogy egyes országokban növekszik a fertőzöttek száma, Európára és az amerikai kontinensre utalva, ahol



„az egészségügyi dolgozók és rendszerek a teljesítőképességük határán vannak”.

Hangsúlyozta, hogy „eljött az idő, amikor be kell fektetni azokba a rendszerekbe, amelyek megakadályozhatják a vírus újabb hullámait”. A világjárvány számos európai országban kiújult, arra kényszerítve a hatóságokat, hogy újabb intézkedésekkel próbálják meg kézben tartani a vírus terjedését, az Egyesült Államok több államában pedig robbanásszerűen nő az új fertőzések száma, a baltimore-i Johns Hopkins egyetem hétfő esti összesítése szerint meghaladta a 11,1 milliót. Tedrosz hangsúlyozta, hogy azokban az országokban, ahol betartották az ENSZ-szervezet ajánlásait – szűrés, elkülönítés, karanténba helyezés és a betegek kezelése – jobb a helyzet.



„Ez egy veszélyes vírus. Az országok, amelyek hagyják a vírust szabadon keringeni, a tűzzel játszanak” – mondta a főigazgató.

Tedrosz úgy fogalmazott,