Miniszterelnöki tanácsadó kerül a jegybank monetáris tanácsába

Gottfried Péter, diplomata - miniszterelnöki tanácsadó váltja a visszavonuló Báger Gusztávot.

Az Országgyűlés gazdasági bizottsága keddi ülésén elfogadta Gottfried Péter jelölését a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsába, 10 igen és 1 tartózkodó szavazattal. Bánki Erik, a bizottság fideszes elnöke elmondta, hogy a monetáris tanácsba az Országgyűlés felhatalmazása alapján a gazdasági bizottság jelölhet tagokat. A tanács egyik tagja, Báger Gusztáv 2020. december 31-ével lemondott a mandátumáról, ezért kell 2021. január elsejétől új tagot delegálni a testületbe. A monetáris tanács a jegybank legfontosabb döntéshozó szervezete, épp ezért a Fidesz által írt jegybaktörvény is kimondja még, hogy „A Monetáris Tanács tagjává az a magyar állampolgár nevezhető ki, illetve választható, aki monetáris, pénzügyi vagy a hitelintézeti tevékenységgel kapcsolatos kérdésekben kiemelkedő elméleti és gyakorlati szakmai ismeretekkel rendelkezik.” Gottfried Péter 1978-ban a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát, amit előbb a külkereskedelemben, majd a rendszerváltást követően több kormány alatt is tekintélyes diplomáciai karriert futott be: 2002-ben a Külgazdasági Államtitkárság helyettes vezetőjének, majd vezetőjének nevezték ki. 2002 és 2005 között helyettes államtitkár volt a Külügyminisztériumban. 2005-ben az Európai Ügyek Hivatalának elnöke lett, a Miniszterelnöki Hivatal címzetes államtitkáraként. 2010-től a Miniszterelnökség munkatársa, a miniszterelnök külpolitikai főtanácsadója, 65 éves. Kinevezése hat évre szól.