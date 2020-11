Nem sietik el a békét Líbiában

A karantéba kényszerült miniszterelnök mindeközben megsértette a skótokat.

Mintha átok ülne a brit kormányfőn: idén már másodszor vonult karanténba. Először március végén, amikor elkapta a koronavírust, akkor intenzív kórházi kezelésre szorult, rövid ideig életveszélybe is került. Johnson vasárnap este újra elszigetelésre kényszerült, amikor hivatalos értesítést kapott a sokat bírált tesztelő és kontaktkereső rendszertől arról, hogy múlt héten egy olyan személlyel - egy konzervatív képviselő tartózkodott - aki azóta pozitív tesztet produkált. Interneten közéttett videóüzenetében az 56 éves politikus ugyan "makkegészségesnek" nevezte magát, sőt, mint mondta, "csordultig tele van antitestekkel", példát statuálva fegyelmezetten tudomásul vette a november 26-ig tartó vesztegzárát, amit lázas munkával kíván tölteni, természetesen virtuálisan. A brit közvéleményt élénken foglalkoztatja, vajon miért vonatkozik az elszigetelés valakire, aki már túlesett a Covid-19 fertőzésen? Az orvosok úgy gondolják, nagyon valószínűtlen, de nem lehetetlen, hogy a vírus ismét megtámadja. Tapasztalatok hiányában nem tudni, vajon az egykori betegek átadhatják-e más embereknek a fertőzést. A The Daily Telegraph szerint mindeddig világszerte csak huszonöt visszaesést regisztráltak. Az újra-megbetegedettek vagy nem mutattak tüneteket, vagy azok enyhék voltak. Kivételt képezett egy 89 éves holland asszony, akinek ritka típusú non-Hodgkin limfómája megtépázta az immunrendszerét. A lap által megszólított Simon Clarke, sejt- és molekuláris biológus kioktatta a kormányfőt, hogy friss teszt elvégzése nélkül nem tudhatja, fertőzése után fél évvel valóban rendelkezik-e antitestekkel. De ha igen, ez akkor sem jelent automatikus immunitást. A kormányfő a hetet a Downing Street rendjének helyreállítására és nagy projektek bejelentésére szánta, nem is beszélve az EU-val folytatott szabadkereskedelmi tárgyalásokról, melyek végső szakaszukban akármikor igényelhetnek legfelső szintű beavatkozást. A tennivalók között vezető helyen szerepel a koronavírus-válság kezelése. Anglia december 2-ig van szinte teljes vesztegzárban. Hacsak ennek meghosszabbításáról nem dönt a parlament, december 3-án a legnagyobb brit tartomány várhatóan visszatér a regionális korlátozások rendszeréhez. Az embereknek egy többé-kevésbé "normális" karácsony megünnepléséhez fűződő illúzióit azonban megingatta a hétfő esti szokásos sajtótájékoztatón, Susan Hopkins közegészségügyi tanácsadó, aki arról beszélt, hogy a különböző fokozatú helyi korlátozás szigorítását tartja szükségesnek. Ellenkező esetben az ország súlyos nehézségekbe fog ütközni a téli hónapok alatt, mielőtt az ígéretes oltóanyagok bevezetésre kerülhetnek. Jonathan Van-Tam országos tisztifőorvos-helyettes szerint azért bizakodásra is van ok ezen a téren, hiszen az Egyesült Királyság tavaszra 2,5 millió ember beoltásához elegendő Moderna-vakcinához jut hozzá, melynek hatékonyságát közel 95 százalékra becsülik. Boris Johnsonnak mindeközben négy fal közé szorulva is sikerült magára zúdítani a skótok haragját. Hétfő este észak-angliai képviselőkkel az ígért gazdasági felzárkózásról beszélgetve megjegyezte, hogy a decentralizáció Tony Blair "legnagyobb hibája" volt. Ő a maga részéről semmilyen okot nem lát arra, hogy "több hatalmat ruházzon át az edinburgh-i nemzetgyűlésre". Még a skóciai konzervatívok vezetője, Douglas Ross sem értett egyet a sommás ítélettel, a Skót Nemzeti Párt és annak vezetője, Nicola Sturgeon viszont felbecsülhetetlen értékű muníciót kapott a jövő évi tartományi választás előtt. Ha a nacionalisták jól szerepelnek, akkor várhatóan 2014 után, egy újabb függetlenségi népszavazást kezdeményeznek.