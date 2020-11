Mégsem tesztelnek le minden pedagógust

A legfrissebb rendelet szerint a tesztelés nem vonatkozik a digitális munkarendben dolgozó tanárokra.

Kimaradnak az országos tesztelésből azok a pedagógusok, akik olyan intézményekben dolgoznak, ahol az Operatív Törzs rendkívüli szünetet vagy digitális munkarendet rendelt el – derült ki a csütörtöki Magyar Közlönyből, amit nem sokkal azután tettek közzé, hogy Gulyás Gergely miniszter bejelentette: pénteken elsőként a szociális intézményekben, majd hétfőtől az iskolákban, óvodákban, bölcsődékben és az egészségügyi intézményekben is megkezdődik a tesztelés. A rendelet kitér arra is, hogy a vizsgálatokat lehetőség szerint a dolgozókat foglalkoztató intézményben kell végrehajtani. Ugyanakkor az iskolákban, óvodákban csak a nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozókat tesztelik, másokat nem. Ha valakinek pozitív lesz a teszteredménye, annak haladéktalanul értesítenie kell a háziorvosát. A Pedagógusok Szakszervezetének elnöke, Szabó Zsuzsa úgy véli, a tesztelés csak látszatintézkedés, ha nem végeznek vizsgálatot egy intézmény minden egyes dolgozóján. – Az iskolába a portástól kezdve a takarítókon át a konyhai személyzetig bárki beviheti a vírust, komoly veszélyt jelent, ha őket nem szűrik – mondta. Szerinte a tesztekhez azoknak a pedagógusokat is joguk lenne, akik jelenleg digitális munkarendben dolgoznak. A középiskolák november 11-től egy hónapig távoktatással működnek, de egyre több általános iskolában is ez a helyzet. Az Operatív Törzs csütörtöki tájékoztatása szerint jelenleg 390 óvodában, 70 általános iskolában van rendkívüli szünet, 448 általános iskolai osztályban és 34 általános iskolában pedig digitális tanrend.