Győr belvárosában életbe lépett a lakosságbarát parkolási rend

A szakember szerint az önkéntes tesztprogramra fel van készülve a rendszer.

Müller Cecília közölte, az operatív törzs vélhetően a jövő héten áttekinti a hatályban lévőt intézkedések hatékonyságát. A szabályt betartóknak megköszönte, hogy fegyelmezetten követik az előírásokat. Megjegyezte, a WHO kutatása szerint ha 95%-ban viselnénk a maszkot, akkor nem lenne szükség további megszorító intézkedésekre. Szerinte ezt kell szem előtt tartania mindenkinek. Megemlítette, hogy továbbra is rendkívül nagy teher nehezedik az egészségügyi intézményekre. Beszélt a Gulyás Gergely által bejelentett önkéntes tesztelésről is, amely komoly logisztikai szervezést igényel, ugyanakkor a rendszer felkészült rá. A programba bevonják a orvostanhallgatókat is. Ha valakinek pozitív lesz a tesztje, akkor kap egy leletet és értesíteni kell a háziorvosát. Hangsúlyozta, a tesztelés önkéntes és fizetni sem kell érte.