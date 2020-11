Karakas Hedvig aranyérmes a cselgáncs Eb-n

A koronavírus-fertőzés mellett egyre több izomsérülés is megnehezíti a labdarúgóklubok mindennapjait.

A koronavírus-járvány a tavasszal az összes sportágban leállást eredményezett, ennek következtében egyes bajnokságokat idő előtt lefújtak, míg voltak olyanok, amelyeket késve ugyan, de be tudtak fejezni. Rendhagyó módon ért véget augusztusban a labdarúgó Bajnokok Ligája és Európa-liga küzdelme is. Ugyan a 2020/21-es idények később vették kezdetét, a sztárcsapatoknak jóformán nyári pihenő nélkül kellett belevágniuk az új évadnak. Az angol bajnokság küzdelmeiből eddig nyolc fordulót rendeztek meg, ez idő alatt 103 fáradásos izomsérülést diagnosztizáltak az orvosok. Ez a számadat 16 százalékkal magasabb, mint amennyi volt az előző szezon hasonló stádiumában. A nyári felkészülés szinte teljes hiánya és a rendkívül sűrű versenynaptár egyaránt befolyásolja a sérülések számának növekedését – mondta el a BBC-nek Gary Lewin, az Arsenal és az angol válogatott korábbi fizioterapeutája. „Ha még nem épültél fel teljesen és pályára lépsz a következő mérkőzésen, akkor a kimerültség növeli az izomsérülés kockázatát” – tette hozzá. A csapatok problémái valószínűleg csak sokasodni fognak az elkövetkezendő időszakban, lévén az eredetileg tervezett 12 bajnoki mérkőzés helyett nyolcat tudtak eddig lejátszani. Angliában a csapatok nem tartanak téli szünetet, az Európa-bajnokság miatt pedig a megszokottnál korábban véget kell érjen az évad. Mindezt úgy lehet megvalósítani, hogy a csapatok heti két-három meccset játszanak. A bajnoki címvédő Liverpoolt sújtja a legkomolyabb sérüléshullám az utóbbi időben, Jürgen Klopp jelenleg kilenc játékosára nem számíthat. Hosszú időre kidőlt Virgil van Dijk és Joe Gomez, de sérült Fabinho, Jordan Henderson, Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson, Thiago Alcantara és Alex Oxlade-Chamberlainre is, Mohamed Szalah pedig koronavírus-fertőzése miatt nem bevethető. A futball szabályalkotó testülete (IFAB) a koronavírus-járvány miatt annak érdekében, hogy csökkenjen a játékosok terhelése, engedélyezte az öt cserelehetőséget. A szabályt jövő augusztusig meghosszabbította az IFAB, de az egyes nemzeti bajnokságoknak saját jogkört adott annak alkalmazására. A spanyol, a német és a francia liga is az öt csere megtartása mellett döntött, és öt csere áll az edzők rendelkezésére az európai kupasorozatokban és a magyar bajnokságban is. A Premier League klubjai viszont augusztusban úgy határoztak: nem élnek a lehetőséggel, a többség véleménye szerint a két extra futballista pályára küldése főként a bővebb minőségi kerettel dolgozó nagy csapatokat segíti. „Mindenképp megoldást kell találnunk, mert ez így nagyon nehéz” – jelentette ki Jürgen Klopp a múlt hétvégén a Manchester City ellen 1-1-re végződő mérkőzését követően. A német szakember a mérkőzések ütemezésével is elégedetlen, véleménye szerint annak a csapatnak, amely szerdán este a Bajnokok Ligájában szerepel, nem szabadna szombaton korai időpontban pályára lépnie.

„Felkelsz és már játszanod is kell a regenerációs szakaszban. A Premier League-nek változtatnia kell ezen, mert ez így nem mehet tovább”

– jelentette ki Klopp, akinek osztja véleményét Pep Guardiola, a Manchester City trénere is. „Ez így nagyon megterhelő a játékosok számára. Egyszerűen nem értem a Premier League-et és azokat az embereket, akiknek ezekről a dolgokról kell döntést hozniuk” – osztotta meg véleményét. David Moyes, a West Ham vezetőedzője elmondta, hogy meggondolta magát, miután eredetileg támogatta a visszatérést három cserelehetőséghez, ugyanakkor egy érdekes statisztika ellentmond a változást sürgetők kívánságának: az elmúlt nyolc fordulóban mindössze hat csapat (Arsenal, Manchester United, Newcastle, Tottenham, West Brom, Wolverhampton) használta ki minden meccsen a rendelkezésére álló három cserelehetőséget.