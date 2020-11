Halálra gázolt egy férfit a Tópart InterCity

A tavaly újraválasztott Beri Róbert az előző ciklusban ötven százalékos kamatot kért a rászorulóktól a „támogatásáért”.

A férfi kihasználta azt is, hogy a helyi lakosság nagyrészt nincs tisztában az ingatlan-adásvétel jogi szabályozásával és 2015-ben egy házat úgy kínált eladásra, mintha arra feljogosították volna a ház valódi tulajdonosai. Egy házaspárnak el is adta 650 ezer forintért az ingatlant, akik havi 50 ezer forintonként törlesztettek neki. Az ítélet szerint a pár néhány hónap múlva, amikor már 540 ezer forintot ki is fizettek, a pár ideiglenesen kiköltözött a házból. Ekkor Beri Róbert egy helyi asszonynak is eladta azt 600 ezer forintért, szintén részletfizetéssel. A később visszatérő „tulajdonosok”, már vissza sem tudtak költözni. Így az „eladó” 2017. február 7-én az ingatlant használó asszonytól egy összegben 105 ezer forintot követelt, fenyegetések kíséretében, s a nő át is adott neki ebből 25 ezret. A Népszava az esetről 2017 februárjában számolt be, amikor az akkor még csak gyanúsított polgármestert letartóztatta a Mátészalkai Járásbíróság.