Bélyeget kap egyéves szülinapjára a Puskás Aréna

Ennek alkalmából Fürjes Balázs is lelkendezett egyet az építményről.

A Magyar Posta alkalmi bélyegblokkot bocsátott ki pénteken az egy éve átadott Puskás Aréna tiszteletére.

A sorszámozott bélyegblokk Hefelle Glória grafikusművész tervei szerint az ANY Biztonsági Nyomdában készült 50 ezer példányban. A megjelenés napjától megvásárolható az elsőnapi postákon és a Filapostán, továbbá megrendelhető a Magyar Posta internetes áruházából is. Az alkalmi bélyegblokkon, a borítékon és a bélyegzőben az Arénáról készült külső és belső felvételek, valamint az intézmény logója szerepel. A Magyar Posta Zrt. sajtóközleménye emlékeztet rá, hogy Közép-Európa legnagyobb, legkorszerűbb élményarénája 2019. november 15-én, a Magyarország-Uruguay felkészülési labdarúgó-mérkőzéssel nyitotta meg kapuit. Az azóta eltelt egy évben otthont adott többek között a Bayern München sikerét hozó UEFA Szuperkupának, a Ferencváros-Juventus Bajnokok Ligája-csoportmérkőzésnek és az Izland elleni pótselejtezőnek, melyen a magyar labdarúgó-válogatott kiharcolta a részvételt a jövő nyárra halasztott, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon. „Ezek a közös élmények összekovácsolják a nemzetet, hatalmas lelkierőt adnak ezekben a komoly fizikai és lelki megpróbáltatással járó időkben. Bízzunk benne, hogy 2021 júniusában a magyar szurkolók teltházas meccseken buzdíthatják a nemzeti válogatottat az Európa-bajnokságon” – idézte a közlemény Fürjes Balázst, a Puskás Aréna tervezését, építését és működtetését irányító kormánybiztost, aki kiemelte: az épület kialakításánál fontos szempont volt, hogy annak látványa felidézze a legendás Népstadiont. A karakteres pilonoknak és betonrácsaiknak köszönhetően az újban látható a régi, ami az alkalmi bélyegblokkon is visszaköszön.

Fürjes Balázs szerint mindenki büszke lehet az új Puskásra, amely száz százalékban magyar teljesítmény: magyarok tervezték, magyarok építették.

„Felépítése három éven át tizenötezer magyar embernek adott munkát, tizenötezer család megélhetését segítette” – fogalmazott, kiemelve, hogy az új Puskás Aréna átlagos árszínvonalon épült, sőt, a vele teljesen egy időben készült, ugyanekkora tokiói Olimpiai Stadion a duplájába került. A kormánybiztos hangsúlyozta, a Puskás Aréna több mint stadion, Budapest világszínvonalú nyolcvanezres koncerthelyszínnel gazdagodott, amit nyáron a legendás Aerosmith koncertjén is meg lehet majd tapasztalni. „Amint a járványhelyzet lehetővé teszi, az új Puskás ismét fontos helyszíne lesz nagy nemzetközi konferenciáknak, fogadásoknak, zárt térben tartott előadásoknak, üzleti eseményeknek is, biztosítva a gazdaságos működés feltételeit” – tette hozzá Fürjes Balázs.