A jogállami feltételrendszer mellett a magyarok

Nem lesznek megszorítások, mert a megszorítások csak mélyítik a válságot – közölte Karácsony Gergely.

A kormány sarcpolitikát folytat Budapest ellen. A Fidesznek kész forgatókönyve van, hogy mi történjen Budapesten. Először elveszik a város pénzét, azután kényszerítik a városvezetést, hogy megszorításokat hajtson végre, majd pedig bírálják emiatt. Mi nem vagyunk hajlandóak a Fidesz kottájából játszani. Nem lesznek megszorítások, mert a megszorítások csak mélyítik a válságot – jelenti ki Karácsony Gergely a megtakarítást célzó fővárosi programot bemutató videóban, amelyből a 24.hu közölt részleteket korábban. Budapest tabudöntögető válságkezelésre készül. Miközben a kormánynak 300 államtitkára van és folyamatosan emelik a parlamenti képviselők és a miniszterek fizetését, Budapest valóban magán spórol. Nem munkahelyeket szüntetünk meg, hanem cégvezetői, felügyelőbizottsági kifizetőhelyeket szüntetünk meg. A takarékossági csomag első lépése, hogy jövő évtől megszűnik a 200 millió forintos főpolgármesteri keret. Egyharmadával csökkentik a politikai vezetés költségeit a városban. Dorosz Dávid lemondása után Karácsony Gergely nem nevez ki új főpolgármester-helyettest. Csökkentik a frakciók költségvetését, illetve nyolc helyett jövő évtől csak öt bizottság működik majd. A takarékossági csomag részeként megszüntetnek két fővárosi intézményt. A Mozaik nevű háttérintézményt, amelynek feladatait másik társaságok veszi át, míg a fővárosi piacokat üzemeltető CSAPI egy másik száz százalékosban önkormányzati cégbe olvad bele. Az átalakítás nem érinti sem az árusokat, sem a vásárlókat. A városvédelmi program legjelentősebb intézkedése azonban öt fővárosi városüzemeltetési cégnek a bécsi, illetve berlini mintára történő összevonása. Így jövő évtől egy cég ernyője alatt működik tovább a Budapesti Városüzemeltetési Holding, a Főkert, Fővárosi Közterület-fenntartó (FKF), a Főtáv, a Budapesti Temetkezési Intézet és a Főkétüsz Fővárosi Kéményseprőipari Kft. Eredetileg 2023-ra tervezték a szervezeti átalakítást, amelynek koncepcióját Walter Katalin, a Budapesti Városüzemeltetési Holding vezérigazgatója dolgozta ki. Az új társaság élére azonban mégsem őt, hanem Mártha Imrét, a FŐTÁV és az FKF jelenlegi vezetőjét kéri fel Karácsony Gergely. Az új cég január elsejével indul. Walter Katalint a BKK vezérigazgatójának nevezik ki. A járvány miatt rendkívül nehéz helyzetbe került, a cég talpra állítására, a 21. századi közlekedési problémáknak való megfeleltetése nagy kihívás lesz. A jegyárkiesések miatt 30 milliárd forint körüli hiányt prognosztizálnak, így Walternek nem lesz egyszerű feladata. A közlekedési cégnek Varga Ivett menesztése óta a Dorosz Dávid barátjaként is nyilvántartott Fendrik László a megbízott vezetője. Sok pénz folyt ki feleslegesen a fővárosi cégekből is. Én a borzalmas hatékonytalanságot akarom megszüntetni – jelentette ki Walter Katalin a Népszavának adott korábbi interjújában , de akkor még kitérő választ adott a holdingok átszervezésére vonatkozó kérdésre. Bár azt már akkor leszögezte, hogy a BKV és a BKK nem vonható össze a többi fővárosi céggel. Azt mondta, ezt „szakmailag se tartaná helyes döntésnek, és nincsenek is ilyen személyes ambícióm. Először itt szeretnék rendet rakni”. Úgy tűnik, mostanra meggondolta magát és inkább átnyergel a másik cégre. A közszolgáltató cégek átszervezése révén 21 felügyelőbizottsági hely és számos igazgatói poszt szűnik meg, de az érdemi szakmai munkát végzők munkahelye nincs veszélyben. Nem lesz kevesebb kukás, kertész, fűtésszerelő. A városvezetés az átláthatóbb, központi beszerzés bevezetésétől is komoly megtakarítást vár. Budapest pokoli nehéz helyzetben van – erősítette meg ismét Karácsony Gergely, aki szerint a válság mellett a városnak a kormányzati szembe széllel is meg kell küzdenie. Az Orbán-kormány ugyanis a többi kormánnyal ellentétben nemhogy segíti, de inkább nehezíti a város életét. Mint emlékezhetünk, a holding szisztémát Tarlós István első győzelme után helyettese, György István dolgozta ki, aki az ellenőrzött társaságok között létrejövő viszont egyfajta „uralmi szerződésként” jellemezte. A holdingba akkor gyakorlatilag az összes fővárosi közműcéget – közterület-fenntartó, Főtáv, gyógyfürdők, temetkezési intézet, Főkert, FŐKÉTÜSZ, FTSZV – besorolták. A vállalatcsoport élére akkor is a Főtáv emberét, László Györgyöt, a Főtáv egykori kommunikációs igazgatóját választotta Tarlós István. A BVK létrehozására akkor 150 millió forintot szavazott meg a Fővárosi Közgyűlés, a szintén akkor létrejött Budapesti Közlekedési Központhoz (BKK Zrt.) hasonlatosan. Az összevonással most a megtakarítás a cél.