600 ezer felett a fertőzöttek száma Ukrajnában

Tiencsinben kétezer ember már karanténban van, a város egy részét pedig lezárták.

Csütörtökön 17, pénteken 16 tünetet produkáló koronavírus-fertőzöttet azonosítottak Kínában, közülük öten Tiencsinben, ketten pedig Sanghajban élnek. Előbbi városban a hatóságok úgy döntöttek, háromnapos, átfogó szűrőprogramot indítanak, csaknem hárommillió ember bevonásával – írja a 444 Reuters nyomán. A város lakosságának megközelítőleg 20 százalékát tesztelik le. Közel kétezer embert már karanténba helyeztek, és van, ahol lezárást is bevezettek. Kínában egyébként az elmúlt két napban 34 tünetmentes fertőzöttet is regisztráltak. A Népszava által is közölt legfrissebb járványügyi adatok szerint koronavírus-fertőzöttség tekintetében a világon jelenleg a 65. helyen áll Kína. Hongkong és Makaó nélkül szombat reggelig 91 977 fertőzéses esetet tartottak nyilván, valamint 4742 halálos áldozatot és 86 751 gyógyultat. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely Vuhan kínai nagyvárosból terjedt el.