„Szembe kell nézni a tényekkel” – A korlátozások meghosszabbítását sürgetik vezető német politikusok

Hogy az eltelt négy év alatt mennyire leépítette a multilateralizmust Donald Trump, azt a hétvégi G20-as csúcstalálkozó is híven igazolta. A világ 19 legnagyobb gazdaságát és az Európai Uniót tömörítő szervezet tanácskozása korábban fontos eseménynek számított, most azonban vajmi kevés jelentősége volt, s elsősorban nem azért, mert a járvány miatt nem a szaúdi fővárosban rendezték meg, hanem virtuális formában tartották. Hogy a még hivatalban lévő amerikai elnök hogyan is vélekedik a nemzetközi együttműködésről, jelzi, két órán keresztül tisztelte meg virtuális jelenlétével a fórumot, majd utána golfozni ment. Ezért a mindig visszafogott Angela Merkel azon megjegyzését, miszerint a járvánnyal kapcsolatos globális kihívást csak globális fellépéssel lehet megoldani, Trump óvatos bírálatának lehet tekinteni. A tanácskozás zárónyilatkozatának legfontosabb kitétele: a legtehetősebb államok finanszírozni fogják a koronavírus elleni vakcinák igazságos elosztását a világ országai között. Joe Biden elnökségével talán a G20 is visszanyerheti régi súlyát. Ferenc pápa is hozzászólt a kérdéshez, kifejtette, a szegények számára is lehetővé kell tenni, hogy részt vegyenek a „más gazdaságötrénetről” szóló vitákba. Mint mondta, a járvány elmúlására a legrosszabb reakció az lenne, ha még lázasabb fogyasztásba és önzésbe kezdene a világ.