Épül az apartmanház a siófoki obszervatórium mellett

Hiába a szakmai érvelés, hogy veszélybe kerülhet a balatoni viharjelzés, a múlt héten megkezdődött a meteorológiai megfigyelő melletti, ötszintes lakóépület építése.

Szakmai és civil szervezetek évek óta tartó tiltakozása ellenére a múlt héten megkezdődött egy ötemeletes apartmanház építése Siófokon, a meteorológiai obszervatórium közvetlen szomszédságában. Mint arról lapunkban már többször beszámoltunk, a Somogy Kegyei Kormányhivatal építésügyi osztálya júniusban megadta az engedélyt a Garancsi István érdekeltségébe tartozó Market-csoport egyik tagjával közös céget alapító Molnár György vállalkozásának, az Azúr Szórakoztatóközpont Kft.-nek, így a cég a siófoki Vitorlás utcában felhúzhat egy nyolclakásos, ötszintes apartmanházat. A kormányhivatal annak ellenére járult hozzá az építkezéshez, hogy az építési telek szomszédságában áll az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) obszervatóriuma, ahol 1956 óta működik a balatoni viharjelzés. A szakemberek korábban többször hangoztatták, műszereik leárnyékolása veszélyezteti az állomás méréseinek pontosságát, melyeknek stratégiai szerep jut a térség klímaváltozásának elemzésében, s cseppet sem mellékesen az életvédelem szempontjából fontos viharjelzésben. A döntés, illetve az építkezés ellen nemcsak a meteorológus szakemberek, hanem a siófoki önkormányzat, a Balaton Fejlesztési Tanács, a Balatoni Szövetség, a vízimentők és több más civil szervezet is tiltakozott, ám a kormányhivatali határozatot nem támadta meg sem az OMSZ, sem főhatósága, az Agrárminisztérium, ahogyan nem reagáltak lapunk ezzel kapcsolatos kérdéseire sem. Az ügyben a Nők A Balatonért Egyesület (NABE) az alapvető jogok biztosához fordult a 2018-as területrendezési törvényre hivatkozva, ami kimondja, „a Balaton szabályozási partvonalától számított 30 méteres sávon belül – a medencés kikötő és a hozzá kapcsolódó épületek kivételével – épület nem helyezhető el”. Witzmann Mihály, a térség kormánypárti képviselője Gulyás Gergely kancelláriaminiszterrel egyeztetett, s megállapodtak, a Miniszterelnökség felkéri a Budapesti Műszaki Egyetemet (BME) egy szakmailag megalapozott és egyértelműen alátámasztott vélemény elkészítésére. Ezzel kapcsolatban megkerestük a Miniszterelnökséget, elkészültek-e a szakvélemények, illetve kik voltak a szakértők, ám érdemi választ erre nem kaptunk. - Az építési engedélyt a Miniszterelnökség törvényességi szempontból felülvizsgálta, és megállapította, hogy az eljárás során minden a jogszabályok szerint történt – írták. – Az építési engedélyt sem az építkezéssel kapcsolatban ma kifogást emelők, sem más nem támadta meg közigazgatási bíróság előtt, ezért az véglegessé vált. Kerestük Witzmann Mihályt is, ám nem sikerült utolérnünk, a Hírbalatonnak viszont azt állította, két szakértői jelentés is született – a Vituki Hungary Kft. és a Környezet Műszertechnika Kft. készítették –, melyek szerint az építkezés nem veszélyezteti az obszervatórium méréseinek pontosságát. Korábban viszont a BME egyik professzora úgy nyilatkozott, nem lenne szabad engedélyezni egy ekkora építkezést a viharjelző állomás mellé. Witzmann szerint az építkezés még a korábbi, 2006-ban elfogadott területrendezési törvény szabályozásai alapján kaphatott építési engedélyt, a beruházást a polgármesteri hatáskörbe tartozó településképi véleményezési eljárással azonban meg lehetett volna akadályozni, ám az önkormányzat támogatta az építkezést. Ezzel kapcsolatban Lengyel Róbert siófoki polgármester korábban elmondta: amennyiben egy építkezés megfelel a jogszabályoknak, jogszerűen a település vezetője sem tagadhatja meg a településképi vélemény kiadását, hiszen egy bírósági perben nem tudja jogi érvekkel alátámasztani az elutasítást, s ebben az esetben ez bizonyosan így történt volna, hiszen a kormányhivatal is arra hivatkozva hozta meg döntését, hogy a kérelem minden jogszabálynak megfelelt. Siófok így csak annyit tehetett, hogy változtatási tilalmat rendelt el a területre, ami azonban 2016-ban lejárt. - Óriási értéknek számít mind a klímakutatásban, mind a balatoni viharjelzésben, az életvédelemben, hogy a siófoki obszervatórium egy 65 éves, egyedülállóan homogén adatsorral rendelkezik. Ez megszakad, ha engednek felépíteni a közvetlen közelében egy ötszintes házat – olvasható a NABE közleményében Bartholy Judit, az ELTE Meteorológiai Tanszéke nyugalmazott vezetőjének nyilatkozata, de hasonló álláspontot fogalmazott meg sok szakember, köztük Lovász László, az MTA volt elnöke is. Ennek ellenére felvonultak a munkagépek...