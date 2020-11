Továbbra is Djokovic vezeti a világranglistát

MEGLEPETÉSEK Sem a világelső Novak Djokovic, sem a ranglista második helyezettje, Rafael Nadal nem jutott be a döntőbe a londoni tenisz ATP-világbajnokságon. Djokovic az osztrák Dominic Thiem ellen nagy csatában 7:5-re elveszítette az első játszmát, a második szett rövidítésében azonban négy meccslabdát is hárított, igaz, az egyiknél nem volt semmi dolga, mert osztrák ellenfele kettős hibát ütött. A harmadik játszmában is eljutott a két játékos a ráadásig, amit Djokovic remekül kedzett, hiszen 4:0-ra elhúzott, mégsem tudott nyerni. "Dominic 4:0 után mindent jól csinált, fantasztikusan játszott" - mondta a mérkőzést követően Djokovic. "Ez az idegek csatája volt - jelentette ki Thiem. - Nagyon ideges voltam a második játszma rövidítésében. Különös élmény egy olyan legenda ellen pályára lépni, mint Novak, egy ilyen mérkőzésre nem lehet úgy készülni, mintha egy átlagos meccs lenne. Rengeteget kellett dolgoznom a győzelemért. Az már biztos, hogy idén olyan játékos nyeri az ATP-vb-t, aki korábban még nem rendelkezett ezzel a címmel. Mindent megteszek azért, hogy én legyek a torna győztese, de nagyon nehéz dolgom lesz." A másik ágon az orosz Danyiil Medvegyev a spanyol Rafael Nadalnál bizonyult jobbnak. Medvegyev a csoportkörben játszmát sem veszített, úgy jutott be az elődöntőbe, ahol azonban első elveszített játszma után a másodikban nagy bajba került, 5:4-nél Nadal a mérkőzés megnyeréséért adogathatott. A spanyol klasszis ilyen helyzetben nem szokott hibázni, ám Medvegyev nem adta fel és nemcsak megmentette a szettet, hanem a mérkőzést is a maga javára fordította. "A második szett végén, amikor Rafa a mérkőzés megnyeréséért adogathatott, azt gondoltam, nincs semmi veszíteni valóm, kockáztattam és ez bejött - értékelt Medvegyev a mérkőzés után. - A döntő szettben 3:3-nál elég hosszú volt a hetedik játék, amikor bréklabdám volt, bementem a hálóhoz és elvettem az adogatását. Apróságok döntöttek, nagyon boldog vagyok." "Danyiilt nem lehetett megtörni, minden meccsen vannak fordulópontok, labdamenetek, játékok, melyekről lehet tudni, ezek határozzák meg a végeredményt, ezúttal ezekből a helyzetekből ő jött ki győztesen" - hangsúlyozta Nadal. A spanyol játékos gyűjeményéből továbbra is hiányzik az ATP-vb-cím. Nadal ebben az évben első alkalommal veszített el úgy mérkőzést, hogy ő nyerte meg az első játszmát.