Hónapokon keresztül terrorizálta osztálytársát egy 14 éves fiú, letartóztatták

Barikádot épített egy cellában három rab, fogolyzendülés miatt még tovább ülhetnek.

Filmekbe illő lázadás tört ki a Kozmai utcai börtön egyik cellájában – számolt be egy közelmúltbeli eseményről a Borsonline . Információik szerint előbb könnygázzal, majd gumilövedékkel tudták csak megfékezni az erőszakos rabokat. A portál szerint a zárkában raboskodó három férfi először csak kiabálni kezdett, majd mikor az őrök megkérték őket, hogy hallgassanak, valósággal elszabadult a pokol. – Az ágyaikat T-alakba rendezve eltorlaszolták a bejáratot, az ágyaknak nekifeszültek, hogy senki ne mehessen be, majd trágár módon óbégattak az oda érkező biztonsági osztályvezetővel is. Az őrök csak egyet tehettek: betörték a cella ajtajának kémlelőnyílását, ahol könnygázt dobtak be a szobába, miközben társaik leszerelték az ajtópántokat – írták. A lap úgy tudja, hogy a rabok közül ketten még ekkor sem adták fel, és a beszivárgó gáz ellenére megpróbálták megütni az őröket, akik aztán gumilövedéket is belőttek a cellába. A lázadók alaposan meghosszabbíthatták maguknak a börtönben töltött időt, ugyanis az ügyészség egyiküket visszaesőként, két társát pedig többszörös visszaesőként vádolja fogolyzendüléssel.