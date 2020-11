Kivágták az ország karácsonyfáját

Nem lehet hagyni, hogy Magyarország Oroszország laborja legyen – mondta Lukács László György, a Jobbik képviselője a parlamentben. A DK-s Varju László „politikai kísérletnek” minősítette az orosz vakcinával kapcsolatos kormányzati magatartást, Tóth Bertalan, az MSZP társelnöke pedig arról beszélt: január elsejétől több százezer katás vállalkozónak kell szembenéznie azzal, hogy csökken a jövedelmük, mert a kormánytól semmilyen segítségre nem számíthatnak.

Ismét Szijjártó Péter adott kormányzati tájékoztatást a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban az Országgyűlésben – tavasszal minden héten a külügyminiszter beszélt napirend előtt, ám mivel saját maga is elkapta a betegséget, a múlt héten Gulyás Gergely beszélt. A külügyminiszter bejelentette, hogy legkorábban februárban vagy márciusban lehet elérhető nagy mennyiségben idehaza uniós vagy amerikai fejlesztésű koronavírus vakcina Magyarországon, mivel az illetékes hatóságoknak el kell végezniük a szükséges vizsgálatokat. Az orosz oltóanyagból tíz dózis már itt van, ezeket vizsgálatoknak vetik majd alá. Az elsőként felszólaló ellenzéki képviselő, a DK-s Varju László „politikai kísérletnek” minősítette az orosz vakcinával kapcsolatos kormányzati magatartást. Tordai Bence, a Párbeszéd képviselője reagálásában bírálta a kormányt, mert nem konzultál az Európai Gyógyszerügynökséggel a vakcináról. Az MSZP társelnöke, Tóth Bertalan arról beszélt, január elsejétől több százezer katás vállalkozónak kell szembenéznie azzal, hogy csökken a jövedelmük, mert a kormánytól semmilyen segítségre nem számíthatnak, a válságban a kormány nem emeli a családi pótlékot, más országokkal ellentétben nem ad 80 százalékos bértámogatást a munkahelyek megőrzése érdekében. – Kezdjenek azonnali tömeges tesztelésbe, ahogy ezt Ausztriában teszik, ott már ez zajlik, mert készülnek a karácsonyra, hiszen akkor úgyis útra kelnek a családok. Ausztriában nem az emberek mozgását akarják akkor korlátozni. Miért nem lehet ezt Magyarországon is megtenni? – kérdezte a szocialista politikus. Keresztes László Lóránt, az LMP frakcióvezetője is kérdéseket tett fel. Azzal kezdte, hogy a kormány a védekezés során az eleve rossz helyzetben lévő önkormányzatokat hozta még rosszabb helyzetbe, holott ezek felelnek az alapvető járványügyi közszolgáltatásokért is, mint például az egészségügyi alapellátás, óvodai-, bölcsődei ellátás. Majd feltette a kérdést, hogy a kormány valóban meg akarja-e fosztani az iparűzési adótól az önkormányzatokat, mint ezt Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke javasolta. A képviselő a szükséges járványügyi információk területi bontású adatszolgáltatását sürgette. Tervez-e államosítást a kormány bármely önkormányzati közszolgáltatással kapcsolatban? – kérdezte. Lukács László György (Jobbik) arról beszélt, mivel az orosz vakcina gyártója nem hajlandó együttműködni az Európai Gyógyszerügynökséggel, komoly megbízhatósági problémák merülnek fel a készítménnyel kapcsolatban, ezért a kormánynak különösen figyelnie kellene az ügynökség észrevételeit. A brit vakcina kutatását ehhez képest napi szinten lehet nyomon követni. – Nem lehet hagyni, hogy Magyarország Oroszország laborja legyen – mondta. Nacsa Lőrinc (KDNP) sajnálatát fejezte ki, hogy még a vakcina kérdése is kormány-ellenzék politikai csatározások színterévé vált. Majd álhírterjesztéssel vádolta a DK-t, amiért a párt azt közölte, hogy csak az orosz és kínai vakcináról tárgyal a kormány, ami nyilván nem igaz. Bármely vakcinát a magyar hatóságok is vizsgálni fognak – mondta, majd „a magyar politika doktor Gödényének” hívta a párbeszéd képviselőjét, Tordai Bencét. (Gödény György gyógyszerész, aki kamupárttal indult a 2018-as választásokon, ezért nyomozás is folyik ellene, a hazai vírustagadó mozgalom legismertebb alakja.) Selmeczi Gabriella, a Fidesz képviselője szerint az ellenzéknek az a jó, ami az országnak, a kormánynak rossz, ezért támadják a lélegeztetőgépek beszerzését, vagy rombolják a bizalmat a vakcinában. A képviselő megismételte Gulyás Gergely múlt heti kijelentését, miszerint 12 millió adag vakcinát kötöttek le nyugati gyártóktól. Szijjártó Péter azzal vádolta válaszában az ellenzéki politikusokat, hogy nem bíznak a magyar szakemberekben, akik az engedélyeztetést végzik majd. – Nem politikai és nem üzleti lobbi dönti majd el, Magyarországon mely oltóanyag kerüljön forgalomba – mondta. A miniszter szerint a csoportos, önkéntes tesztelés pénteken kezdetét vette, 16691 helyszínen vizsgálnak majd ezer mintavevő csapattal. Majd megismételte, hogy a gazdasági védekezés alapját azoknak a vállalatoknak a támogatása adja, melyek nem bocsájtanak el dolgozókat, ehhez eddig 275 milliárd forint támogatást nyújtottak 925 vállalkozás részére, ezt a keretet 50 milliárd forinttal megtoldják.