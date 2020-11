Ősi galaxist fedeztek fel a Tejútrendszer mélyén

A Harry Potter-filmek Piton professzora a kilencvenes évektől haláláig papírra vetette a magánéletével és színészi munkáival kapcsolatos gondolatait, írt barátságokról és politikáról is, de kulisszatitkokat is elárult.

Könyvalakban adják ki a népszerű brit színész, Alan Rickman naplóit, amelyeket több mint 25 évig vezetett. A kötet 2022-ben kerülhet a boltokba – értesült a Variety.com.

A Golden Globe- és BAFTA-díjas brit színész, akit sokan a Harry Potter-filmek Piton professzoraként ismertek, 2016-ban hunyt el. A naplókat a kilencvenes évek elején kezdte írni azzal a céllal, hogy egyszer majd megjelenjenek.

A színész 27 kötetnyi kézzel írott naplója élete és pályafutása több mint 25 évét öleli fel. A naplókban a magánéletével és színészi munkáival kapcsolatos gondolatait is papírra vetette, barátságokról és politikáról is írt. Gyakori színházlátogatóként beszámolt a darabokról, amelyeket látott, és kulisszák mögötti történeteket is leírt a Harry Potter-filmek forgatásairól, amelyekben 2001 és 2011 között maga is részt vett. Beszámolt filmszerepeiről, köztük az Igazából szerelem, az Értelem és érzelem, valamint a Galaxy Quest – Galaktitkos küldetés című produkciókról.

Naplóját egészen haláláig vezette. A hasnyálmirigyrákban szenvedő színész 69 évesen hunyt el.

A kiadási jogokat a Canongate kiadó szerezte meg. A The Diaries of Alan Rickman címmel 2022-ben megjelenő könyv szerkesztője Alan Taylor.

Rickman özvegye, Rima Horton a The Guardiannek elmondta: nagyon örül neki, hogy a Canongate kiadja a naplókat, amelyek nemcsak a színész Alan Rickmant mutatják be, hanem humorát, éles szemét, szakmai tudását és a művészet iránti elkötelezettségét is.

Taylor szerint Rickman írása „anekdotikus, indiszkrét, szellemes, pletykás és teljesen őszinte”. A naplók páratlan bepillantást engednek egy figyelemre méltó színész mindennapi életébe, akit az Egyesült Államokban éppúgy szerettek, mint az Egyesült Királyságban – tette hozzá.