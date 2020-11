Nincs pénzük felújításra a társasházaknak

A pénzügyek intézésének gyorsítását és olcsóbbá tételét szolgálhatják a gazdaságvédelmi operatív törzs legújabb javaslatai.

A pénzügyek intézéseinek terheit csökkentő javaslatok megtárgyalásával folytatja majd munkáját kedden a gazdaságvédelmi operatív törzs – jelentette be hétfői Facebook-videójában Varga Mihály. Kifejtette: döntéseikkel a pénzügyek intézését gyorsítják, és reményeik szerint olcsóbbá is teszik. A politikus úgy vélekedett, a kedden várható bejelentésekkel nem csak a gazdaság újraindulását, hanem a járvány elleni védekezést is támogatják: a kevesebb készpénz-használat, az online ügyintézés erősítése kevesebb személyes találkozást jelent.



A pénzügyminiszter szerint hazánkban már eddig is több téren sikerült csökkenteni a gazdasági növekedést gátló terheket az adókönnyítések, az építőipar, a beruházások, az élelmiszergazdaság és a turizmus területén is. – A gazdaságvédelmi operatív törzs 44 javaslata „léphetett már ki a papírokból a valóságba” és további húsz hamarosan a szabályozás részévé válik – mondta. Varga Mihály emlékeztetett: a már elfogadott javaslatok között van a hitelezési moratórium meghosszabbítása, a nehéz helyzetbe került turisztikai vállalkozásoknak kedvezményes hitel bevezetése, vagy éppen az egyik legbonyolultabb adóadminisztrációs teher, a feltöltési kötelezettség eltörlése. Szerinte ide tartozik az élelmiszer kistermelők lehetőségeinek bővítése is, továbbá az illetékek eltörlése egyes közigazgatási eljárásoknál.