Járványvédelem magáncégek kontójára

Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója szerint a veszélyhelyzeti kormányzás elérte a magántulajdont.

A veszélyhelyzeti kormányzás elérte a magántulajdont – vont mérleget a Népszava érdeklődésére Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója arról a hétfőn hatályba lépett kormányrendeletről, amely az összes kereskedelmi parkolóhelyet ingyenessé teszi este 7-től reggel 7-ig, ezzel egyúttal bevételtől fosztja meg az üzemeltetőket. Ligeti szerint erre lehetőséget ad a járvány idején alkalmazandó, a jogalkotó lehetőségeit tágító különleges jogrend, de a határok azért nem tűnnek el, az Alaptörvény értelmében bizonyos alapelvek veszélyhelyzet idején sem írhatóak felül. Ligeti a mentőket hozza példaként: a megkülönböztető jelzés mellett haladó járművek áthaladhatnak piros jelzés mellett, mehetnek a buszsávban és a villamossíneken, de nem hajthatnak a vonat elé. Így például veszélyhelyzetre hivatkozva se vehető el senki lakása, hogy oda covidos betegeket költöztessenek, de például a parkolók ingyenessé tehetők. Ligeti Miklós szerint a parkolóüzemeltetők kevés eséllyel indíthatnának kártérítési, illetve kártalanítási pert a kieső bevételeik miatt. A parkolóházak és mélygarázsok üzemeltetőit nagy meglepetésként érte a legújabb járványügyi intézkedés, amelynek az üzemeltetők nem is tudnak gyorsan eleget tenni. – Nagyon friss még a rendelet – hárította el a Népszava érdeklődését a Magyar Parkolási Szövetség elnöke, Nyikos István. Előzetes egyeztetésről sem ő, sem a Magyar Bevásárlóközpontok Szövetségének főtitkára, Balatoni Judit nem tud. A főtitkár szerint a járvány kitörése óta egyértelműen nőtt a bevásárlóközpontokba autóval érkezők száma. A plázákban lévő mélygarázsok azonban nagyon különféle rend szerint működnek, így most mindenki más stratégia mentén próbál megfelelni a kötelezésnek. – A zárt téri parkolási piac rendkívül összetett. A bevásárlóközpontok többségének nem gond, ha éjszakára át kell engedniük a parkolóhelyeket, az irodaházaknál, a bérletes közönséget vonzó belvárosi mélygarázsoknál viszont nem csupán jelentős bevételkiesést generálhat az intézkedés, de komoly szervezési, illetve technikai kihívást is jelent. Utóbbiaknál ugyanis többnyire kártyás beléptetés van, így hiába nyitják fel a sorompót, kártya nélkül az épületen belül nem tud mozogni az autó tulajdonosa, de nem is hagyhatják az utcáról betévedt idegent odabent kódorogni - magyarázta Somogyi Zsolt, a parkolást segítő, kihasználtságot növelő applikációt kifejlesztő Parkl Digital Technologies Informatikai Szolgáltató Kft. ügyvezetője. A nyolcvan parkolócéggel kapcsolatban álló vállalkozás se tud előzetes egyeztetésről, így az üzemeltetők nincsenek is felkészülve a végrehajtásra. A rendszer átállítása pedig akár egy hétig is eltarthat. (Miközben a rendelet – egyelőre – három hétre érvényes.) Így biztosan lesznek olyan mélygarázsok és parkolóházak, ahová hiába hajtana be az autós, nem tudják fogadni, illetve az ingyenességet biztosítani. Ráadásul joggal reklamálhatnak a bérletesek is, hiszen olyasmiért fizettek, amit most más ingyen kaphat meg. Főként akkor lesz nagy dohogás, ha dedikált helyeiket elfoglalja más, vagy éppen a drága autóikat biztonságba tudni akarók fedeznek fel az óvatlan ingyenesek okozta sérüléseket kedvencükön. Somogyi szerint a rendeletet pár napon belül módosítani fogják, ahogy az történt a kutyasétáltatás esetében.