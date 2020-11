Barcelona: a bágyadt brigád

Az olasz topklub tovább akar jutni csoportjából, ezért mindent bedobnak a magyar bajnok ellen.

Kedden a Ferencváros elleni Bajnokok Ligája-csoportmérkőzésen tökéletes hozzáállást vár a játékosaitól Andrea Pirlo, a Juventus labdarúgócsapatának vezetőedzője.



"Nagyon zavarna, ha a futballisták könnyedebben vennék ezt a meccset. Fontos a megfelelő hozzáállás, nem szabad a budapesti 4-1-es eredményből kiindulni"

- fogalmazott a hétfői sajtótájékoztatón a játékosként világbajnok olasz szakember. "Nyerni kell, hogy mielőbb lezárjuk a továbbjutás kérdését". Pirlo kifejtette, azért tartja fontosnak a három pont begyűjtését, mert győzelemmel a csapata minden bizonnyal bebiztosítaná nyolcaddöntős szereplését, így a hátralévő két fordulóban pihentethetne egy-két játékost és helyettük olyanoknak is lehetőséget adhatna, akik eddig kevesebbet játszottak. "Ismerjük a Ferencvárost, amely kifejezetten jó futballt játszik, veszélyes helyzeteket teremthet, de nekünk a saját játékunkra kell koncentrálni" - fogalmazott a magyar bajnokkal kapcsolatban a torinóiak trénere, aki szerint az FTC jó formában van, ezért sem szabad a három héttel ezelőtti összecsapásból kiindulni, ráadásul úgy vélte, a magyar csapat ezúttal kevesebbet fog hibázni. Saját együtteséről elárulta, mindössze négy védője maradt, így ott nincs választási lehetősége, miután Leonardo Bonucci és Giorgio Chiellini után Merih Demiral is kidőlt sérülés miatt. Paulo Dybalával kapcsolatban megemlítette, hogy antibiotikumot szedett, de már egyre jobb fizikai állapotban van, így akár kezdő is lehet a keddi összecsapáson.



Andrea Pirlo Fotó: Koszticsák Szilárd

"Még össze kell szoknia a játékosoknak, de megpróbálnak meccsről meccsre fejlődni. Kellenek a folytonos sikerek, mert az ad önbizalmat a futballistáknak" - válaszolt a Juventus formáját firtató kérdésre Pirlo, aki hangsúlyozta, ezért is kellene lezárni a továbbjutást, mert akkor a bajnokságra jobban tudnának koncentrálni, mivel együttese jelenleg csak a negyedik négy ponttal lemaradva a listavezető AC Milantól. Pirlo a támadók kapcsán úgy nyilatkozott, szeretné őket egyszerre játszatni a jövőben, de mostanáig Dybala sérülése, aztán koronavírusos megbetegedések miatt erre nem kerülhetett sor. Cristiano Ronaldóra külön kitért, hogy jó kapcsolatban vannak, de ugyanúgy kezeli az ötszörös aranylabdást is, mint a többi társát. Wojciech Szczesny szerint nem lesz hozzáállásbeli problémájuk. "Mi a Juventus vagyunk, komolyan fogjuk venni a mérkőzést. A Ferencváros erős csapat, jó játékosokból áll" - jelentette ki a lengyel kapus, aki kollégájáról, Dibusz Dénesről is beszélt. "Volt egy nagy hibája (Budapesten), de jó kapus, aki ezúttal biztosan felkészült lesz". Szczesny a nyáron kinevezett Pirlóban látja, hogy valami újat akar alkotni, ezért sokkal modernebb felfogásban játszatja a csapatot, mint amilyen általánosságban az olasz futballt jellemzi.



Rebrovnak ajándék a Juventus elleni meccs

"Nekünk ez egy ajándék, de a legjobbunkat kell nyújtanunk. Benne van a mérkőzésben, hogy hibázunk, az is, hogy kikapunk, de megígérhetem, hogy a maximumot fogjuk nyújtani"

- fogalmazott a hétfői sajtótájékoztatón az ukrán szakember, aki elárulta, Botka Endre és Sigér Dávid is a csapattal tartott Torinóba. Előbbi hétvégén a Budapest Honvéd ellen 1-0-ra megnyert bajnokin nem lépett pályára, mivel koronavírusos személlyel érintkezett, így házi karanténban volt, míg utóbbinak gyermeke született. "A Juventusnak több fontos játékosa is van, ezért nem csak Cristiano Ronaldóról kell beszélni, nem szabad egyetlen játékosra összpontosítani, Budapesten is mások szerezték az olasz bajnok góljait" - mondta Rebrov, aki a rivális sérüléshullámát illetően megjegyezte, minden csapatnak vannak problémái, ő is nélkülözött már sérült játékosokat, illetve a válogatott szünetben tíz futballistája is a nemzeti csapatban szerepelt. Isael többek között azt emelte ki, hogy óriási elismerés a Bajnokok Ligájában szerepelni, kiváltképpen egy olyan kiváló együttes ellen, mint a Juventus. "Jó állapotban vagyunk" - jelentette ki a sorozatterhelést firtató kérdésre Isael, aki megjegyezte, minden labdarúgó számára nehéz közönség nélkül játszani, mert mindenki tele stadionban szeret futballozni, de hozzátette, ez nem szabad, hogy befolyásolja a teljesítményüket.



Az összecsapás 21 órakor kezdődik. A legfontosabb fejleményekről élő közvetítésében a Népszava is beszámol. Jelenleg így fest a Bajnokok Ligája G csoportjának állása: