Titkolóznak a járvány adataival

Két, idegenrendészeti eljárás alá vont külföldi is koronavírusos lett a nyírbátori Menekültügyi Őrzött Befogadó Központban, emiatt feszült a légkör: a zárt, őrzött intézményben olyan férfiak tartózkodnak, akik menekültügyi eljárása vagy kitoloncolása még folyamatban van. Közéjük tartozik az algériai Amir Benchennaf, akivel telefonon beszéltünk arról, milyen a légkör most a zárt intézményben. A férfi szerint a koronavírus eleve lelassította a menekültügyi eljárást, hiszen még az sem tud hazautazni, akinek a kitoloncolási eljárása már lezárult, mert a repülőgépjáratok korlátozottan állnak rendelkezésre. Az emiatt amúgy is feszült hangulatot fokozta, hogy néhány nappal ezelőtt többen is belázasodtak, köhögtek, de egészen addig nem végeztek teszteket, amíg egy nigériai befogadott jelezte, hogy nem érez szagokat és ízeket: két betegnél pedig a tesztelés kimutatta a koronavírus jelenlétét. Mivel az itt élők nem hagyhatják el a zárt intézményt és látogatókat sem fogadhatnak, ezért egyértelmű, hogy a befogadó központ őrei vagy más alkalmazottai hurcolták be kívülről a betegséget – mondta. A rendőrség érdeklődésünkre elismerte, hogy a nyírbátori őrzött szálláson idegenrendészeti őrizetben lévők közül két külföldi fertőződött meg koronavírussal. Kórházi ellátásra nem, így a mentőszolgálat munkatársai visszaszállították őket, s jelenleg is a többiektől elkülönített helyen tartózkodnak. Közölték azt is, hogy a járványügyi hatóságokkal folyamatosan egyeztetve megtették a szükséges intézkedéseket a fertőzésveszély megelőzése érdekében. Léderer András, a Helsinki Bizottság munkatársa hozzátette: információik szerint nem történt olyan mulasztás vagy hanyagság, ami egyértelműen okozhatta volna a vírusfertőzést, hiszen nemcsak a fogvatartottak, de az őrök is aggódnak az esetleges megbetegedések miatt, ezért igyekeznek betartani az óvintézkedéseket.