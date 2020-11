Világszerte már több mint 59 millió koronavírus-fertőzöttet regisztráltak

A kihirdetett eredmény szerint Biden több mint 150 ezer vokssal többet szerzett, mint Trump.

Michigan állam négytagú választási bizottsága hétfőn délután hitelesítette Joe Biden demokrata párti elnökjelölt választási győzelmét. A négytagú bizottság egyik republikánus tagja tartózkodott a hitelesítés megszavazásakor. A kihirdetett eredmény szerint Biden több mint 150 ezer vokssal többet szerzett, mint Donald Trump hivatalban lévő republikánus elnök, s ezzel megszerezte az állam 16 elektorának szavazatát. Az Egyesült Államokban az 538 tagú elektori testület választja meg az elnököt. A testület december 14-én ül össze.



„A testület feladata ma nagyon egyértelmű: az a dolgunk, hogy a választócédulák eredménye alapján igazoljuk ennek a választásnak az eredményeit. Ez teljesen világos. A beérkezett voksokra kell szorítkoznunk. Nem fogok vitát nyitni arról, hogy ne így tegyünk” – fogalmazott Aaron Van Langevelde, a bizottság republikánus alelnöke.

A bizottságnak két demokrata párti és két republikánus tagja van. Aaron Van Langevelde az egykori amerikai elnökre, John Adamsre (1797-1801) hivatkozva leszögezte:



„a törvények és nem az emberek kormányzata vagyunk, s ennek a testületnek ma ragaszkodnia kell ehhez az elvhez”.

Elemzők emlékeztettek rá, hogy 2,8 százalékos előnyével Biden Michiganben nagyobb arányú győzelmet aratott, mint a többi vitatott eredményű államban, köztük Georgiában, Arizonában, Wisconsinban és Pennsylvaniában. Biden michigani győzelmének hitelesítésével alaposan megcsappantak Trump esélyei az esetleges győzelemre. Georgiában ugyan ismét újraszámolják a voksokat, mivel az elnök és kihívója közötti különbség fél százaléknál is kevesebb, és Trump jogászcsapatának keresetei nyomán Pennsylvaniában is ellenőrzik még a szavazatokat, de amennyiben az egyes helyeken gyanított választási szabálytalanságok be is igazolódnának, ezek nem befolyásolnák a november 3-án tartott elnökválasztás végeredményét. Pennsylvaniában a bíróság által megszabott határidő szerint hétfőn estig kell hitelesíteni a választási eredményt.