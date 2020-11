Nem tett vallomást a két halálos áldozattal járó rákospalotai gyújtogatás gyanúsítottja

A Pest Megyei Főügyészség vádat emelt ellenük.

A Pest Megyei Főügyészség vádat emelt egy nő és egy férfi ellen, akik még 2020 januárjában Vámosmikolán megöltek egy közelükben lakó idős asszonyt, akit azután a házuk mögötti gödörbe rejtettek. Az ügyészség közleményében az áll: a vádirat szerint a nő és a férfi élettársként éltek Vámosmikolán egy romos házban. A közelükben lakó, hetven év feletti asszony többször is segítette a nőt kisebb dolgokkal. Ennek ellenére ő 2020 januárjában meglopta az asszonyt, aki rájött erre és megfenyegette őt, hogy ha nem adja vissza neki az értékeit, akkor feljelenti. A feljelentéstől tartva a nő élettársa 2020. január 7-én áthívta az asszonyt a házukba azzal, hogy visszaadják az elvitt dolgokat. Miután becsalták a házba, bántalmazni kezdték. Italosüveggel, tégladarabbal és kalapáccsal ütötték, melynek következtében a sértett többszörös arckoponyatörést valamint több csigolyájának és bordájának törését is elszenvedte. Emellett késsel is megsebezték őt. Az asszony a bántalmazás következtében a helyszínen elhunyt. Ezután a holttestet az elkövetők egy szemeteszsákba csomagolták és az ingatlanuk hátsó részén lévő gödörbe tették, majd a testet különböző hulladékkal fedték el. A női elkövető azonban még aznap feltárta a cselekményt egy ismerősének, aki értesítette a rendőröket. A Pest Megyei Főügyészség az elkövetők ellen előre kitervelten, aljas indokból, különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette és a nő ellen lopás vétsége miatt is vádat emelt.