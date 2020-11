Magyarországon is gyártanák az oroszok Szputnyik V. koronavírus elleni vakcináját

Nem az orosz oltóanyagot preferálják Brüsszelben.

Az Európai Unió szerdán új szerződés megkötéséről szóló megállapodást hagy jóvá a Moderna amerikai biotechnológiai vállalat koronavírus elleni vakcinájának beszerzésére és európai szállítására vonatkozóan

- jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben kedden az MTI szerint. Von der Leyen az állami hírügynökség tájékoztatása szerint arról beszélt, a szerződés 160 millió adag oltóanyag leszállításáról szól. A klinikai vizsgálatok eredményei azt mutatják, hogy a Moderna vakcinája hatékony lehet a koronavírus ellen. Amint a vakcina valóban biztonságosnak és hatékonynak bizonyul, az Európai Bizottság korábbi, a tagállamokkal közösen kialakított oltóanyag-stratégiája alapján minden uniós tagállam egyszerre, arányos módon, azonos feltételekkel kapja meg a szállítmányokat - közölte. Az uniós bizottság szerdán a hatodik szerződés megkötését hagyja jóvá. Korábban a brit-svéd AstraZeneca, a francia Sanofi-GSK, az amerikai Pfizer és a német BioNTech, valamint az amerikai Johnson & Johnson és a német CureVac vállalatokkal kötött szerződést.

Von der Leyen kiemelte, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) értékelni fogja az európai portfólióban szereplő összes vakcinát, és csak akkor engedélyezi használatukat, csak akkor lesznek forgalomba hozhatók, ha biztonságosnak és hatékonynak bizonyulnak.

A gyártók ígéretes hatékonyságú oltóanyagai a következő hetekben megkaphatják az európai forgalmazásukhoz szükséges jóváhagyást - tette hozzá az uniós bizottság elnöke. Az EU június közepén fogadta el az úgynevezett európai oltóanyag-stratégiáját, amelynek célja, hogy 12-18 hónapon belül minden európai állampolgár számára magas színvonalú, biztonságos, hatékony és megfizethető oltóanyagokat biztosítson. Ennek érdekében a bizottság a tagállamokkal együtt előzetes piaci kötelezettségvállalásokat köt az oltóanyaggyártókkal. A Moderna egy hete jelentette be, hogy az első eredmények szerint az új koronavírus elleni kísérleti védőoltása 94,5 százalékban bizonyult hatékonynak a széles körű teszteléskor. Az eredményt a klinikai kísérletek harmadik, a forgalmazás előtti utolsó szakaszában érték el. A vakcina hatékonyságának tesztelését célzó kísérleteket több mint 30 ezer emberen végezték el az Egyesült Államokban, a résztvevők 42 százaléka veszélyeztett kategóriákba (65 év feletti, illetve valamilyen rizikófaktorral rendelkező) tartozott. Az eredmények alapján a Moderna bejelentette, hogy a következő hetekben kérni fogja az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-engedélyeztetési Hivatalnál (FDA) a gyártási engedélyt. Hasonló kérelmet nyújtanak be a világ más gyógyszer-engedélyeztetési hatóságaihoz is. A vállalat úgy számol, hogy a mRNA-1273 néven ismert oltóanyagból az év végére 20 millió adag elkészül, amelyet az Egyesült Államokban értékesítenek, és további 1 milliárd adagot forgalmaznak világszerte 2021-ben.