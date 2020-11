Ellopta a vadász fegyverét egy szarvas Csehországban

Már az erőszak alkalmazásától sem vonakodik a Jarosław Kaczynski nevével fémjelzett lengyel konzervatív kormányzat, ha az október 22 óta tartó nő jogi tüntetésekről van szó.

Már az erőszak alkalmazásától sem vonakodik a Jarosław Kaczynski nevével fémjelzett lengyel konzervatív kormányzat, ha az október 22 óta tartó nő jogi tüntetésekről van szó. Hétfő este, az oktatási minisztérium előtt összesereglett tiltakozókat erőszakkal oszlatta fel a lengyel rendőrség, egyeseket le is tartóztattak. Több összecsapásra is sort került a rendfenntartó alakulatok tagjai és a tiltakozók között. Október 22-én 11 igen és 2 nem szavazattal a lengyel alkotmánybíróság úgy döntött, hogy a terhesség megszakítása a magzat súlyos deformáltsága miatt sérti az alkotmányt. Vagyis tovább szigorította Európa amúgy is legszigorúbb abortusztörvényét, arra kötelezve a nőket, hogy az életképtelen magzatokat is megszüljék azért, hogy megkeresztelve eltemethessék. Az így életbelépő szabályozás szerint csak nemi erőszak és az anya életét veszélyeztető esetekben engedélyezi a terhességmegszakítást. A kormányzat és a katolikus egyház által pártolt törvény azóta több százezer embert vitt az utcákra. A tiltakozók kitartanak, a demonstráció pedig egyre inkább általános kormányellenes jelleget ölt. Hétfőn a Nők Sztrájkja (Strajk Kobiet) elnevezésű mozgalom napközben egy hidat lezárva és a forgalmat blokkolva tiltakozott, este pedig az oktatási minisztérium elé vonultak. A tiltakozók itt már „Szabad abortusz, szabad oktatás” óriásbannereket függesztettek ki, és „az iskolák fasizmustól való megtisztítását” követelték, közölte a lengyel állami hírügynökség, a PAP. A rendőrök speciális járművekkel zárták körbe a minisztérium épületét, és minden hosszú távú tiltakozásra készülő, földre ülő tüntetőt őrizetbe vettek. A Reuters hírügynökség a varsói rendőrségtől kért tájékoztatást a letartóztatásokról, de választ ők sem kaptak. Eközben Varsó elkeseredett játszmába kezdett. Az uniós büdzsé és helyreállítási alap megvétózásán túlmenően még Donald Trump mellett is kitart. Lengyelország megvárja, hogyan alakul a politikai és jogi helyzet az Egyesült Államokban mielőtt hivatalosan elismerné Joe Biden választási győzelmét – közölte kedden Zbigniew Rau. A külügyminiszter nyilatkozatáról beszámoló Reuters hírügynökség megjegyzi: Biden győzelme kényes helyzetbe hozta a Trumphoz közel álló varsói konzervatív kormányt. A lengyel vezetés ugyan gratulált Joe Bidennek „sikeres kampányáért”, de Varsó hivatalosan még nem ismerte el az USA megválasztott elnökének a demokrata párti politikust. Zbigniew Rau szavaiból az derült ki, hogy egyhamar erre nem is kerül sor. A miniszter azt hangsúlyozta, az elektori testület csak december 14-én választja meg hivatalosan a következő amerikai elnököt, de még ezután is lehetőség van a fellebbezésre. A varsói kormány nem lelkesedik Bidenért, aki a kampányban Donald Trump szemére vetve, hogy támogatja az autoriter vezetőket, Lengyelországot és Magyarországot is nevesítette.