A koronavírusba halt bele Böröndi Tamás színművész

Az Anilogue Nemzetközi Animációs Filmfesztivál is hasonlóan járt mint a többi rendezvény, vagyis kénytelen volt a programját az online térbe költöztetni, így a november 25-től 29-ig tartó mustrát az érdeklődők a Toldi Távmoziban tekinthetik meg.

Az idei Anilogue Nemzetközi Animációs Filmfesztivál felhozatala a nehezítő körülmények ellenére impozáns lett, a versenyszekciók kisfilmjei mellett a szervezők igazi egészestés ínyencségekkel készültek. A nyitófilm a román Anca Damian rendező Marona csodálatos kalandjai című mesefilmje, melyben a címszereplő kóbor kutya idézi fel mozgalmas életét, és azokat az embertársait, akiket időközben megszeretett. A megindító történetet a képi világ is támogatja, melyért részben Brecht Evens, a színpompás illusztrációiról híres belga képregényművész felel, aki szinte állandó mozgásban tartja a rajzokat, beleértve a szereplőket és az őket környező világot is. A péntek esti A kedvenc háborúm című norvég-lett animált dokumentumfilm már az idősebbeket szólítja meg, melyben a Szovjetunióban felnőtt rendező, Ilze Burkovska Jacobsen gyerekkori emlékei elevenednek meg, azaz megtudhatjuk belőle, milyen volt felnőni a hidegháborúban, egész pontosan az 1970-1990 között a Lett Szovjet Szocialista Köztársaságban. A szombat esti japán rajzfilm (anime), Ayumu Watanabe A tenger gyermekei című mozija pedig várhatóan a fesztivál legizgalmasabb alkotása lesz, melynek főhőse Ruka, a tizennégy éves lány, aki furcsa vonzódást érez az apja munkahelyén található tengeri akvárium, valamint két titokzatos fiú iránt, akikről idővel kiderül, hogy az emberek helyett, tengeri tehenek neveltek fel. Az anime képi világa, akárcsak a nyitófilmé, állandó, intenzív mozgásban van, ráadásul izgalmasan ötvözi a hagyományos, kézzel rajzolt és számítógéppel animált, CGI megoldásokat is. Utóbbi tény már csak azért is érdekes, mivel az elmúlt évtizedben az animékben egyre inkább elszaporodtak a gépileg animált részletek, amiket számos rajongó nehezményez, hiszen a japán animációk pont, hogy az érzékeny rajzstílusukért lettek híresek – a változás amúgy az élő legenda Miyazaki Hayao filmjeiben is tetten érhető. Az utóbbi miatt azonban A tenger gyermekei esetében nem kell aggódni, az animációért felelős Studio 4°C ugyanis garancia a képi világ minőségére, hiszen filmjeikben nemcsak érzékenyen és realisztikusan jelenítik meg a történeteket, de olykor kifejezetten pszichedelikus stílusban is. A fesztivál további részében rövidfilmek tekinthetők meg három versenyblokkban, amelyek közül vasárnap az érdeklődők a frissen díjazott alkotásokból nézhetnek meg egy válogatást. Idén huszonnégy rövidfilm került versenybe a legjobb film és tizenöt alkotás a legjobb gyerekfilm díjáért, melyek között szerepelnek négy- és nyolcéveseknek készült etűdök is. Mindemellett vasárnap egy portugál rövidfilm válogatást is láthat a közönség, ami után Zoomon találkozhat a rendezőkkel. És noha az idei mustra virtuálisan zajlik, a leggyorsabb regisztrálók akár két online műhelymunkán is részt vehetnek: a Több mint filmzene című workshopon a zenekomponálás rejtelmeibe leshetnek bele, míg egy másikon az animációk hangzásvilágát ismerhetik meg. Utóbbi a Cseh Centrum közreműködésével valósul meg, a két "óraadó" pedig Lukáš Kunce és Tomáš Dvořák lesz, az Amanita Design nevű független videójáték fejlesztő cég szakemberei. Az Anilogue jövő tavasszal pedig folytatódik: ha a vírus nem szól közbe, a második felvonásra májusában kerül sor, akkor várhatóan az Uránia, az Art+ és a Francia Intézet mozitermeiben lesznek majd a vetítések.