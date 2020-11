Müller Cecília: Zala megyében nőtt leginkább a fertőzöttek száma az előző héthez képest

Az országos tisztifőorvos bejelentette, hogy a 47. héten 7 százalékkal kevesebb pozitív személyt regisztráltak az országban.

Szerdai ülésén vizsgálja felül a járványügyi intézkedéseket a kormány, amelyről a csütörtöki Kormányinfón ad majd tájékoztatást Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter – közölte Kiss Róbert alezredes az Operatív Törzs szerdai tájékoztatóján. Az elmúlt napon egy vendéglátóhelyet záratott be a rendőrség a hatályos korlátozások megsértése miatt, így novemberben országszerte már 74 üzletet zártak be. Találtak egy budapesti kocsmát, amely működött, a vendégek pedig nem viseltek maszkot, ezért helyszíni bírságot szabtak ki és szintén bezáratták a helyet - közölte. A kijárási tilalom megsértése miatt 294 emberrel szemben intézkedett a rendőrség, és két ember nem tartotta be kutyasétáltatáskor az 500 méteres előírást. Az elmúlt napon 7307 karantént rendelt el a hatóság, így jelenleg 41 558 karantén van az országban. Müller Cecília országos tisztifőorvos megerősítette, hogy újabb 3806 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 185 687-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 106, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 4 114-re emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma 137 553. Kórházban 7718 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 656-an vannak lélegeztetőgépen. Ez egy nagyon nagy terhet ró az egészségügyre – jelentette ki. Emlékeztetett arra, hogy az egészségügy dolgozók tesztelése jelenleg zajlik, erről a későbbiekben fognak beszámolni. Nagyon fontos eredménynek nevezte, hogy