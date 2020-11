Ismét nekihajtott a berlini kancellári hivatal főkapujának egy feliratos autó

Hideg, kemény hónapok várnak a britekre, de tavasszal visszatérhet az élet a megszokott kerékvágásba.

Ha egyelőre csak a világhálón keresztül is, de a briteknek érdemes megkezdeniük a karácsonyi ajándékvásárlást, mert Boris Johnson legfrissebb ígérete szerint az ünnepek idejére felfüggesztik a személyes találkozókra vonatkozó korlátozásokat. A kormányfő előbb a parlamenti képviselőknek tárta fel a következő hónapokra szóló terveket, majd hétfő este sajtótájékoztatót is tartott - házi elszigetelése miatt mindkét alkalommal virtuálisan. Az alsóházi vita során ráadásul cserben hagyta a technika. Miután elment a hang és a hibát zavarba ejtő módon nem tudta elhárítani, Matt Hancock egészségügyi miniszter vette át "BoJo" szerepét. A brit miniszterelnök "korlátozott idejű karácsonyi felmentésnek" nevezte az ünnepi idényt, habár hozzátette, hogy a koronavírussal nem lehet "fegyverszünetet" kötni. A hatgyermekes Johnson elismerte, hogy neki és mindenkinek szüksége van a karácsonyra és meg is érdemli azt, ám hangsúlyozta, hogy nem szabad felhagyni az elővigyázatossággal, különben a vírus ismét kiújul és januárban újabb teljes lezárás következhet. Az angliai közegészségügyi hivatal ugyanakkor változatlanul azt állítja, hogy "a szabályok enyhítésének minden napját öt nap vesztegzárral kell ellensúlyozni". A hideg, kemény hónapok miatti baljós hangulatot viszont jelentősen oldotta az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszergyár bejelentése, hogy koronavírus vakcinájuk a végső, klinikai fázisban megfelelő adagolás mellett 90 százalékos hatékonyságot mutatott. A nagyobb siker érdekében az első fél dózist később egy második, "rásegítő" teljes mennyiség követ, ám egyetlen teljes adag is 70 százalékos eredményességet ígér, ami sokkal magasabb, mint a "mezei" szezonális influenza elleni vakcina által nyújtott védettség. Andrew Pollard, az Oxford Vaccine Group igazgatója egészségügyi szempontból "rendkívül izgalmas pillanatnak" nevezte a bejelentést. Az oxfordi oltóanyag több szempontból is előnyösebb, mint a korábban klinikai fázisba jutott Pfizer és Moderna vakcina, mert könnyebben tárolható, szállítható, egyben a gyártók "non-profit" ígérete szellemében 92 alacsony- és közepes jövedelmi kategóriába tartozó országba adagonként 3 dollárért, azaz nagyjából 900 forintért exportálható. Bár még egyik előrehaladott kísérleti stádiumban lévő vakcina sem kapta meg a felügyeleti hatóságok jóváhagyását, a brit egészségügyi miniszter bízik abban, hogy a tömeges méretű oltási program már decemberben megkezdődhet, majd a jövő évben felgyorsulhat. Boris Johnson megerősítette, hogy a védőoltás nem lesz kötelező, hangsúlyozva, "ő maga nagyon, nagyon vakcinapárti". Mind a kormányfő, mind Chris Whitty professzor, tisztifőorvos húsvétot nevezte meg, amikorra az oltási program befejeződhet és a tesztelési-kontaktkeresési rendszer támogatásával az élet visszatérhet a normális kerékvágásba. Ami biztos, hogy december 2-án 0 óra 1 perckor befejeződik az egyhónapos angliai vesztegzár és helyébe három fokozatú regionális korlátozások lépnek életbe, melyek jövő év márciusáig tartanak és a besorolásokat kéthetente vizsgálják felül. A két alacsonyabb kategóriában kinyitnak az üzletek, fodrászatok, szépségszalonok, fitnesz központok, sőt, felcsillan a remény, hogy ha részlegesen is, sport- és kulturális események is látogathatóvá válnak. Az egyetemi hallgatók a tervek szerint december 3-a és 9-e között, lépcsőzetes beosztásban, ahol csak lehet tesztet követően hazautazhatnak a téli szünetre. Jó hírt kaptak kedd reggel a külföldről Angliába utazók is. Az eddigi kéthetes karantént hat-hét napra csökkenthetik, amennyiben öt nap elteltével saját zsebükből fizetett egy (nagyjából 65-120 fontot, vagyis 26-48 ezer forintot kóstáló) tesztet, amelynek negatív lesz az eredménye.