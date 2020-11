Brüsszel szerint a járvány után a nők jogainak központi szerepet kell kapniuk

Az Európai Bizottság szerdán cselekvési tervet mutatott be, amelynek lényege, hogy a koronavírus- járvány utáni globális helyreállítás során központi szerepet kell biztosítani a nők jogainak, a nemek közötti egyenlőség jegyében.

A cselekvési tervben arra helyezik a hangsúlyt, hogy az unió külpolitikája elősegítse a nők társadalmi szerepvállalásának növelését a világban – mondta el Josep Borrell, az Európai Unió kül-és biztonságpolitikai főképviselője. Véleménye szerint a nők részvétele és vezetői szerepvállalása alapvető fontosságú a demokrácia, az igazságosság, a béke, a biztonság, a jólét és a zöldebb bolygó szempontjából. A bizottság tanulmányai szerint jelentős előrelépés történt a női jogok előmozdítása terén, de ez nem elég ahhoz, hogy 2030-ra globálisan is kialakuljon a nemek közti egyenlőség. A koronavírus-járvány okozta gazdasági válság is aránytalanul sújtja a nőket: majdnem kétszer nagyobb arányban veszítik el a munkahelyüket, mint a férfiak, a szegénységi rátájuk az elkövetkező időszakban akár 9 százalékkal is növekedhet. A testület stratégiája a "nemi dimenzió" beépítését írja elő minden unión kívüli finanszírozási programba, kiemelt hangsúlyt helyez az egészségügyi ellátás általános igénybevételének lehetőségére, a szexuális és reprodukciós egészségre és jogokra. Továbbá felszólítja az Európai Uniót, hogy mutasson példát a nemek közötti egyensúlyra épülő vezetéssel. Emellett a cselekvési terv kiemelt figyelmet fordít a fogyatékossággal élő nőkre, a migráns nőkre, valamint az életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés kérdéskörére. Az EU az eredmények nyomon követése céljából hathatós monitorrendszert fog kialakítani.