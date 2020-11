Gyanús kifizetések kurtították a POSZT pénzét

45 millió forint kár érte a Pécsi Országos Színházi Találkozót (a POSZT-ot), állítja egy városházi vizsgálat.

Hűtlen kezelés gyanújával tett feljelentést a pécsi önkormányzat, mivel a POSZT mögött álló nonprofit kft. korábbi vezetői egy általuk létrehozott cégre bízták a fesztivál szervezését, s ez a megoldás feleslegesen megdrágította a rendezvényt. Ezt állapította meg az a főképp jogászokból álló team, amit Pécs 2019 ősze óta regnáló ellenzéki városvezetése kért fel arra, hogy világítsa át az önkormányzat cégeinek korábbi gazdálkodását. A magyar nyelvű színjátszás legjelentősebb hazai fesztiváljának, a POSZT-nak Pécs a többségi tulajdonosa. 2017-ben a fesztivál rendezéséért felelős POSZF Nkft. három vezető tisztségviselője és a negyedik vezető közeli hozzátartozója létrehozott egy céget, az Aktor Nkft.-t, s erre a vállalkozásra bízták a POSZT szervezésének egy jelentős részét. Az átvilágítás végző munkacsapat úgy látja, hogy a POSZF vezetői többnyire azért a munkáért fizettek ki tízmilliókat a saját cégüknek, amit a POSZF irányítójaként amúgy is el kellett volna végezniük. Így viszont 2017-ben és 2018-ban összesen mintegy 45 millió forintot feleslegesen költöttek el. A POSZT évente 160-180 millióból gazdálkodik, ezért, ha a gyanú valós, akkor a rendezvényre fordítható pénz több mint tíz százalékát pazarolták el. A történethez tartozik, hogy Pécs korábbi, kormánypárti vezetése is elfogadhatatlannak tartotta a POSZF és az Aktor közötti szerződést, és Páva Zsolt, a város fideszes polgármestere 2019 júniusában felszólította a POSZF akkori vezetőjét, Magyar Attilát, hogy mondja fel a kontraktust. Az akkori vizsgálat is megállapította, hogy a POSZF teljesítési igazolásainak és kifizetéseinek dokumentumai hiányosak. A fideszes városvezetés azonban nem tett feljelentést a POSZF gazdálkodásának bűncselekmény gyanús elemei miatt, noha ez – a mostani vizsgálat szakértői szerint – kötelességük lett volna. A feljelentés elmaradását sokan azzal magyarázták, hogy Magyar és köre jó kapcsolatokat ápolt a Fidesz meghatározó politikusaival. Magyar Attila csak 2020 februárjában távozott a kft. éléről, miután a város új vezetése közölte, elégedetlen a munkájával, és nem kívánja őt alkalmazni. Hogy a mostani feljelentést a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság befogadja -e, az a következő napokban dől el.